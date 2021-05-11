Стояли под дождем замерзшие и очень напуганные: полицейский из Красноярского края эвакуировал троих детей во время ночного пожара

Старший прапорщик Григорий Бутаков Фото: МВД

Представьте: трое детей стоят возле горящего дома. Промокшие насквозь, продрогшие, практически без одежды – самый младший из них еще и босиком. В глазах страх, шок и полнейшее не понимание ситуации. На улице холодно, температура ближе к нулю, накрапывает противный дождь и идет снег. Мимо такой картины просто невозможно пройти.

Вот один из сотрудников линейного отдела МВД России на станции Иланская и не прошел. Старший прапорщик полиции Григорий Бутаков был на службе, когда недалеко от перрона заметил горящий частный дом. Долго не раздумывая, он бросился на помощь, по пути сообщив о ЧП в дежурную часть.

Когда он добрался до пожара, то огонь уже охватил большую часть крыши и веранду. Возле дома стояли трое маленьких детей и их отец. Они успели выбежать и не пострадали, но были без теплой одежды. Все документы и ценные вещи также остались в доме – жизнь была дороже.

Полицейский оценил обстановку и вместе с главой семьи отправился в горящий дом, чтобы попробовать спасти хоть какие-то документы. Они не прекращали поиски, пока жильё полностью не заполнилось едким дымом. Дальше находиться в помещении было просто нельзя, можно было погибнуть.

Когда Григорий Бутаков выбрался из задымленных комнат на улицу, то увидел, что трое детей так и остались стоять возле пожара. Никто их не увел, да и некуда было. Полицейский решил не бросать семью в беде, и помочь им пристроить детей на ночь.

- Я взял самого младшего на руки, ему около 7-8 лет, и буквально почувствовал, как он замерз. Ребенок был без обуви и сильно дрожал, - рассказал старший прапорщик.

Сотрудник МВД увел всех троих на железнодорожную станцию, по пути позвонил сотрудникам и попросил приготовить ребятишкам комнату отдыха, теплые одеяла и горячий чай. Работники обогрели и накормили детей, также к ним пришел медицинский работник, чтобы осмотреть мальчишек и убедиться, что они не пострадали. Ночь дети провели в безопасности и тепле.

Чуть позднее глава семьи искренне поблагодарил Григория Бутакова, что он не остался в стороне и пришел к ним на помощь в такой страшной ситуации.

Сейчас в МВД готовятся документы для представления сотрудника линейного отдела к ведомственной награде.