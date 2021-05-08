В Красноярском крае ребенок едва не стал разменной монетой в борьбе за квартиру

В Красноярском крае ребенок стал разменной монетой в борьбе за квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

Квартирный вопрос испортил отношения между родными сестрами. В этих семейных разборках едва не пострадала девочка. Родная тетя под предлогом заботы собиралась разлучить племянницу с ее матерью. Мы не станем указывать, в каком городе Красноярского края произошла эта история. Но подобные проявления, когда пресловутая квартира ценится дороже семейных уз, могут встретиться в любом месте.

К уполномоченному по правам ребенка в крае Ирине Мирошниковой поступило обращение от Ольги К. (здесь и далее мы изменили имена). Она просила помочь ей: нужно было ограничить в родительских правах ее родную сестру Татьяну П. «Она инвалид, о дочке совершенно не может позаботиться. Живет в деревне, в доме грязь, девочка неухоженная, голодная. Не могу на это смотреть – помогите мне девочку забрать, пусть она живет в моей семье. У нас квартира в городе, я о ней заботиться буду».

От таких слов сердце у любого сердце зайдется от жалости к ребенку. Но нет, погодите, надо все выяснить, прежде, чем принимать решения. По поручению детского омбудсмена представители органов опеки поехали в дом к матери. Оказалось, что там не все однозначно, как нарисовала Ольга.

Ну да, Татьяна живет небогато, по-деревенски, в собственном доме. Все необходимое есть. Разве скромный достаток – это критерий для оценки человеческих качеств? Заболевание у Татьяны да, имеется, но оно не мешает ей жить и заботиться о единственной дочери. К тому же и глава села, и учителя в школе в голос твердят: «Да что вы, хорошая она мать, положительная. Все у них нормально».

Татьяна же, узнав, что сестра ее подставляет, не удивилась. Напротив, разозлилась и написала встречное заявление.

В конце концов правда вылезла наружу. Дело в том, что после смерти матери Ольге и Татьяне осталась в городе квартира, в ней как раз и живет сейчас Ольга с семьей. Она вбила себе в голову, что сестра хочет забрать половину своего наследства. А делить квадратные метры ей не хотелось. Вот и придумала, что если лишит Татьяну родительских прав и заберет племянницу к себе, то сестра уже не сможет претендовать на квартиру.

Общими усилиями сестер усадили за стол переговоров. Они долго разговаривали, все между собой выяснили. Татьяна убедила Ольгу, что ей не нужна квартира, она не собирается покидать село, где ей с дочерью хорошо. Хочется надеяться, что долгожданный мир наступил. Кстати, прошлым летом Татьяна с семьей долго гостили у Ольги, помогли сделать ей ремонт в доме и обработали огород.