Орден Славы лежал на тротуаре: спустя 40 лет якутский полицейский вернул боевую награду семье героя

Спустя 40 лет якутский полицейский вернул боевую награду семье героя. Фото: пресс-служба МВД Якутии

- Слышь, мужик, купи за рубль... Ну, не хочешь за рубль, давай хоть полтинник. Что, не надо?

Возле продуктового магазина два пропитых гражданина приставали к прохожим. То ли пытались что-то продать, то ли выпрашивали денег на новую поллитрушку. Мужчина отмахнулся от них и пошагал было дальше своей дорогой. Но вдруг заметил, что один из пьяниц выронил из рук какой-то предмет.

- Эй, вы потеряли, - окликнул он.

- Забирай тебе, - выругался матом владелец на прощание.

Мужчина наклонился, поднял предмет с пыльного тротуара и обомлел – это был орден Славы III степени. Видимо, пьяницы пытались его продать, но не преуспели, поэтому просто выбросили.

В том, что награда самая настоящая, Игорь Марков не сомневался, ведь он – сын фронтовика, его отец Егор Афанасьевич Марков не раз рассказывал и о войне, и о наградах. Бережно смахнув пыль с ордена, он положил свою находку в карман и принес домой, в надежде, что найдется ее настоящий владелец.

Орден Славы III степени. Фото: пресс-служба МВД Якутии

Эта история произошла в 80-х годах в городе Якутске. А свое продолжение она получила сейчас, спустя почти 40 лет. О ней рассказали в пресс-службе полиции Республики Саха (Якутия).

Андрей Марков – сын Игоря Маркова и внук ветерана Егора Маркова – несколько месяцев назад разбирал личные вещи своих отца и деда. К сожалению, обоих уже нет в живых, отец умер в 2012 году, а дед в 2020. Награды своего деда-ветерана Андрей знает наперечет, много раз слушал истории, как и за что фронтовик их получил. И неожиданно для себя обнаружил орден Славы III степени.

- Откуда это? – спросил он у матери. Она и рассказала, как ее муж нашел орден на тротуаре и принес домой.

- Твой отец и дед, они пытались найти владельцы награды. Они в военкомат писали, в архивах уточняли, разные запросы делали, но бесполезно, - поведала женщина.

Памятная страница Егора Афанасьевича Маркова. Фото: пресс-служба МВД Якутии

- А почему мне ничего не сказали? – удивился Андрей Марков. Он ведь всю жизнь в милиции проработал, в уголовном розыске. Сейчас – подполковник МВД в отставке. Уж у него-то была возможность по своим каналам поискать.

В память о своих отце и деде бывший опер решил отыскать неизвестного героя, чей орден хранился в его семье. Связи-то остались, возможности тоже. Обратился к коллегам. Наиль Кудашев, в прошлом работал оперативником в Якутске, а теперь – частный детектив в Саратовской области. Вместе со своими детьми он разыскал немало родственников неизвестных солдат.

Красноармеец Павел Осокин. Фото: пресс-служба МВД Якутии

И вот удача. Марков и Кудашев сделали запрос архив Министерства обороны и через три дня получили ответ: орден был выдан красноармейцу Павлу Петровичу Осокину. Ему было 18 лет, когда его призвали на фронт в 1943 году из города Соликамска в Пермской области. Дошел до Победы, затем еще несколько лет служил в Приморском крае. Был смел и отважен, награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», орденом Красной звезды и тем самым орденом Славы III степени, который загадочным образом оказался на пыльном тротуаре в Якутске.

К сожалению, Павел Осокин ушел из жизни в 1980-м году. Видимо, после его смерти одна из его боевых наград попала в нечестные руки и оказалась в Якутске. Дом, где он жил когда-то, снесен, сейчас там административное здание. Но Андрей Марков и Наиль Кудашев нашли родную племянницу Павла Петровича – Людмилу Ивановну Мелькову. 9 мая 2021 года в торжественной обстановке родным передадут орден героя.