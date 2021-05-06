Будем чтить героев, хранить и ценить мир!

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году Международная акция «Диктант Победы» в Красноярском крае охватила около 230 площадок. Более 10 тысяч жителей нашего региона участвовали в памятной акции. В числе самых массовых площадок - музей Мемориал Победы, где вместе со школьниками, молодежью и ветеранами Диктант писали и депутаты разных уровней.

В преддверии 9 Мая активисты волонтерского центра «Единой России» в разных населенных пунктах Красноярского края привели в порядок после зимы памятники, могилы ветеранов Великой Отечественной войны, убрались на территориях мемориалов.

И сегодня добровольцы на ответственном посту - оказывают бытовую помощь по хозяйству, высаживают цветы и кустарники в рамках акции «Палисадник Победы», доставляют продуктовые наборы, цветы и георгиевские ленты фронтовикам. Из подготовленных для каждого ветерана наборов 374 уже дошли до адресатов.

Активно проходит и федеральная акция «Парад у дома ветерана». Одними из первых праздничные шествия и творческие номера увидели ветераны Красноярска. Под окнами фронтовиков исполнили песни военных лет и тематические танцевальные номера.

А 9 мая единороссы примут участие в акции «Звонок ветерану» - фронтовиков лично поздравят с Днем Победы депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания.

Конечно, внимание и забота о ветеранах проявляются не только в преддверии праздничной даты. В течение года парламентариями от партии «Единая Россия» ведется активная и планомерная работа по совершенствованию краевого и федерального законодательства.

Буквально накануне праздника Законодательное Собрание края, по инициативе «Единой России», приняло закон, который предполагает выделение средств для членов семей умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Им будет предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилья.

Как отметил Сергей Попов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края: «Есть действующие федеральный и краевой законы, которые предполагают, что нуждающиеся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также те, кто жил в блокадном Ленинграде, имеют право на улучшение жилищных условий. Число ветеранов, к сожалению, с каждым годом снижается, поэтому в основном эта норма действует в отношении их близких родственников».

Депутат краевого парламента Александр Новиков поблагодарил коллег за поддержку инициативы и отметил, что выплата станет для семей фронтовиков замечательным подарком: «Иногда так бывает, что федеральные средства, которые полагаются этим категориям граждан, доходят не своевременно, поэтому считаем, что мы должны были принять такое решение, особенно в преддверии 9 Мая».

Еще одна хорошая новость накануне Дня Победы - граждане, чье детство совпало с периодом Великой Отечественной войны, уже в этом году начнут получать краевую выплату дополнительно к пенсии. С такой инициативой выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. Краевые парламентарии из фракции «Единая Россия» поддержали инициативу и уже активно включились в работу. После обсуждения документа на комитете по охране здоровья и социальной политике его рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания 27 мая.

Юрий Швыткин, депутат Госдумы: «Отмечу особую важность инициативы о ежемесячной региональной выплате детям войны, которых в крае почти 100 тысяч человек. Как депутат, я неоднократно получал обращения о поддержке именно этой категории граждан и очень рад, что благодаря главе региона это наконец произошло!»

Выплаты в преддверии Дня Победы из краевого бюджета в этом году получили 140 тысяч жителей края.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Неоценим вклад жителей Красноярского края в Великую Победу! Более 550 тысяч человек ушли воевать на фронт, а регион стал надежным трудовым тылом нашей страны.

1418 тяжелых, разрушительных и трагических дней шла война. Война постучалась в каждый дом, забрав самое дорогое - счастье, радость и покой. Но одного не смогла - остудить великую любовь народа к родному Отечеству и сокрушить веру в Победу!

Вечная память и слава всем, кто отстоял свободу нашей Родины и приближал Победу доблестным трудом!

Будем помнить! Будем гордиться! Любить Россию! Хранить и ценить мир! С праздником!

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

АКЦИЯ ПАМЯТИ

Региональное отделение «Единой России» и «Комсомольская правда» к 76-летию Великой Победы подготовили для вас особенный, Победный номер газеты.

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С Днем Победы!