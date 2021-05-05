Тренируем подсознание

Дмитрий Паскаль

О том, как подсознание влияет на нашу жизнь, можно ли на него воздействовать, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, как разрушить стереотипы и установки, мешающие нам достичь результата, мы поговорили с автором новой методики по работе с подсознанием, создателем нейролингвистического тренажера Human Evolution Дмитрием Паскалем.

- Дмитрий, как вам пришла идея методики? Что такое нейропрограммирование и зачем оно человеку?

- Темп жизни современного человека такой стремительный: нужно многое успеть в личной и профессиональной жизни, совместить эти сферы. Многие из нас живут в режиме постоянного дедлайна, перенапряжения. И мы перестаем прислушиваться к себе, слышать свои настоящие внутренние мысли – на это просто нет времени. Мы слышим свои страхи, чувствуем стыд, вину. За всем этим суть действительных наших желаний остается закрытой, неосознанной. Страх прогореть и остаться в долгах, боязнь сменить работу или сферу деятельности... Что мы делаем со своими страхами? Пытаемся их контролировать, заглушить, наш мозг блокирует вход в подсознание. Хотя на самом деле нужно углубиться в этот страх, осознать, прожить его – и он нейтрализуется. Как выйти из этой ситуации? Есть два варианта. Снизить темп жизни, ограничить общение с людьми, изолироваться, погрузиться в себя. Кто-то уезжает подальше от цивилизации, углубляется в себя, медитирует. Для такого варианта нужно быть независимым человеком – от родственных связей, от работы, много от чего. Второй способ разрешить проблему – сходить к психологу, гипнотерапевту, чтобы специалист вытащил из подсознания ваши фобии. Я предлагаю третий вариант – возможность проработки проблемы с помощью нейролингвистических тренажеров.

- Поясните, что это такое?

- Нейролингвистические тренажеры – это программное обеспечение, позволяющее выявить конфликтующее подсознательное убеждение и перепрограммировать нейронные связи. Например, у нас есть психотравмирующий опыт, который перешел в страх. Да, это наш опыт, но он касался какой-то конкретной ситуации в прошлом. Возможно даже, что опыт не совсем наш, а реакция на события, которые когда-то с кем-то произошли. Непроработанные страхи приводят к неврозам, болезням. Источником невроза могут стать обиды, плохие воспоминания, отсутствие любви к себе, сомнения в себе, чувство вины, страхи, фобии, невоплощенные мечты. Чтобы избавиться от этого груза, его нужно проработать.

Если при проговаривании этого текста появляется тяжелые ощущения, значит в подсознании имеются конфликтующие с желанием убеждения

- Как действует тренажер?

На сайте human-evo.com шесть нейролингвистических тренажеров, на которых можно проработать конкретную проблему – «Цель в намерение», «Психосоматика», «Качества», «Страхи и фобии», «Ситуация», «Чувство вины». Нужно ввести свою проблему в нейролингвистический тренажер. Он выводит текст, который сфокусирует ваше внимание на ситуации и позволит увидеть причину, выйти на подсознательное убеждение, мешающее достижению цели или мечты. Затем фокус перемещается на трансформацию этого убеждения и изменение нейронных связей. При этом никакие внушения не осуществляются. Для занятий нужен компьютер или телефон с подключением к интернету. То есть потренироваться вы можете в любое удобное время, в любом месте. Все интуитивно понятно, к каждому шагу есть описание. На первых этапах нужны качественные наушники, для лучшего эффекта подойдут накладные с диапазоном воспроизведения 20-20 000 Hz. В них вы услышите шум – он воздействует на частоту мозга, уменьшая ее. У нашего мозга есть ритм. Когда мы спим, это 3-5 Hz, медленные тета-волны. При медитации 8-10 Hz, альфа-волны. Когда мы сосредоточены, бета-волны 15 Hz. При стрессе, взвинченности – больше 20 Hz. В настройках можно выбрать оптимальную для себя частоту – когда мозг ее «слышит», он снижает свои обороты, успокаивается. Во время сеанса человек проговаривает ключевые фразы, повторяя их за тренажером. В этот момент происходит перепрограммирование нейронных связей мозга, человек на физическом уровне испытывает чувство легкости.

- Методов самосовершенствования, саморазвития, личностного роста много. В чем уникальность вашего?

- Я исхожу из установки, что ответы на все вопросы находятся внутри нас, в подсознании. Конечно, можно пойти к специалисту, который подскажет ответ на любой запрос. Но проблемная ситуация ваша внутренняя, и не всегда сторонний ответ может изменить нас. Методика поможет найти свой уникальный путь, ваши ответы на ваши вопросы. Всего за несколько минут можно экологично разрешить сознанию выйти на подсознательную установку, которая мешает достижению цели или создает проблему, и трансформировать ее. Важно, что все происходит на сознательном уровне, без несанкционированных вмешательств в подсознание. Кроме того, методика включает в себя онлайн-курс и сопровождение, еженедельные вебинары – как наиболее эффективно добиться результатов, изменить свое мышление и отношение к жизни.

СПРАВКА КП

Дмитрий Паскаль – программист, бизнесмен с 20-летним стажем, владелец нескольких компаний. Лауреат в номинации «Предприниматель года в IT сфере». Обладатель практик гипноза и нейролингвистического программирования, провел три месяца медитируя с монахами в Тибете. Последователь Энтони Роббинса, Карлоса Кастанеда, Джона Кехо и Нисаргадатты Махараджа. На протяжении 5 лет помогает людям жить в гармонии с собой, своими близкими и окружающим миром. В 2019 году разработал методику нейропрограммирования подсознания и запустил проект Human Evolution.