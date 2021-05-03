В Якутске резкое потепление обернулось масштабным подтоплением улиц ФОТО: мэрия Якутска

В Якутске наступило резкое потепление. Каприз природы вроде бы должен быть приятен людям, но не тут-то было. В майские выходные местные жители вынуждены мириться с последствиями такой погоды – под талыми водами оказались дороги. Передвигаться по некоторым улицам сложно не то, что пешком, но даже на машине.

В социально сети уже появились первые фото и видео, на которых видно, как люди на надувных лодках и миниплотах, сделанных из подручных материалов, направляют по улицам по своим делам. Городские власти уже принимают меры по откачке талых вод с заниженных мест дорожного полотна.

По данным на вечер 2 мая, работа кипит ежедневно ФОТО: мэрия Якутска

По данным на вечер 2 мая, работа кипит ежедневно. Задействовали 8-10 ассенизаторских машин, по мере необходимости количество техники увеличивают до 24 АСМ. Силами территориальных органов управления, управляющих компаний и ТСЖ откачивают талые воды с внутриквартальных дворовых территорий. Задействовали для этой работы 13 ассенизаторских машин (АСМ), 130 мотопомп и 60 электронасосов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, 2 мая, откачку талых вод проводили с проблемных участков по проспекту Ленина, на улицах Чиряева, Дзержинского, Кулаковского, Автодорожная (Прометей), Лермонтова (рынок Крестьянский), Покрышкина, Т. Оддулока, Лонгинова, Ильменская, Каландаришвили, Пирогова. НА этих объектах задействовали восемь АСМ.

За период с 9 по 30 апреля с территории городского округа откачали уже 12,5 тысяч кубометров талых вод ФОТО: мэрия Якутска

Как рассказали в МУП «Жилкомсервис», за период с 9 по 30 апреля с территории городского округа откачали уже 12,5 тысяч кубометров талых вод. В компании «Якутдорстрой» отчитались, что в Якутске продолжаются работы по пропуску талых вод, откачке с заниженных мест, содержанию, в том числе ремонту и восстановлению пропускной способности водопропускных лотков, закачке озер.

Накануне, 2 мая, противопаводковые мероприятия продолжались на улицах Семена Данилова, Пионерская, Октябрьская, на Вилюйском тракте, на улицах Рыдзинского. Откачивают воду с водоотводных лотков на улицах Ойунского,11, Чехова, 28-30, Бекетова, Семена Данилова, 3, на Покровском тракте, 8 км. Фронт работ развернулся также на перекрестке улиц Богдана Чижика и Кальвица, улиц Ойунского и Октябрьская, а также на улицах Якутская, 45, Якутская 43, Чехова, 28-30.

Процесс откачки вод продолжается круглосуточно ФОТО: мэрия Якутска

По данным на 3 мая, работы продолжаются на улицах Автодорожная («Прометей»), Чиряева, Дзержинского (от «Белые ночи» до перекрестка Кальвица и обратно до рынка «Столичный»), Лермонтова (от рынка «Крестьянский» до перекрестка с улицей Петровского, от перекрестка с улицей Пояркова до улицы Короленко). Охватили работами улицы Покрышкина, Тэки Одулока, Лонгинова, Ильменская, Каландаришвили и Пирогова.

Как сообщили в мэрии, 3 мая, откачку вод в округах и пригородах Якутска проводят на улицах Парковая, 46, 50. Кочнева, 47, Лонгинова, 51/4, 40/6, 42/4, Маяковского, Чайковского, 117/1, в котловане Мординова, 32/1, на улицах Можайского, 17/5, 17/6, 21, 27/1, Пилотов, Кузьмина, 14, 29/1, 29/4, ИЖС - Солдатова, Кычкина и Миронова, в селе Маган на улице Алымова, 21 и на других объектах.

Процесс откачки вод продолжается круглосуточно.