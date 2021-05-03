Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 мая 2021: число зараженных превысило 70 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние данные по коронавирусу в Красноярске и крае представлены в аккаунте Оперштаб Красноярского края в соцсети ВКонтакте по состоянию на 30 апреля. Так, за сутки 29 апреля общее число заболеваний коронавирусом в регионе, 70 343, за предыдущие сутки диагноз поставили 115 пациентам, с начала пандемии 64 821 вылечили, в том числе за предыдущие сутки 102 человека, 3 499 скончались (+9 за сутки). По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2 процента.

Согласно информации, опубликованной на сайте Стопкоронавирус.рф, на утро 3 мая 2021 года общее число заражений коронавирусом в регионе составляет 70 566З, выздоровлений, 65 020, летальных исходов 3520. За последние сутки выявили 111 новых заражений, 2026 человек получают лечение.

В ЗАТО Железногорск за сутки коронавирусом заразились еще 8 человек. На лечении находятся 85 пациентов.

В ЗАТО Зеленогорск не зафиксировано ни одного случая заражения за сутки. На самоизоляции находятся 3 человека.