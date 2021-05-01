В Норильск по Северному морскому пути привезли компьютерный томограф стоимостью 49 миллионов рублей

В Норильск по Северному морскому пути привезли компьютерный томограф. Фото: Марина Пешкова

Большой контейнер аккуратно извлекают из недр автофуры, затем его подхватывает погрузчик. Завозят в специально подготовленное помещение. Груз очень ценный во всех смыслах, он проделал большой путь с «большой земли» - сначала по Северному морскому пути на дизельэлектроходе «Надежда» в порт Дудинки, потом сюда, в Норильск. Причем во время пути для него создали особые условия – температурный режим не ниже плюс трех градусов.

Внутри контейнера – новейший компьютерный томограф. Мечта для врачей, ведь на нем можно проводить самую точную диагностику. Его появление в Норильске стало возможным благодаря «Норникелю». Компания полностью взяла на себя расходы, связанные с его приобретением, доставкой и установкой. Что называется, под ключ. Общая цена вопроса – 56 миллионов рублей.

Контейнер достают с большой осторожность. Фото: Марина Пешкова

Главный врач Норильской межрайонной поликлиники №1 Иван Крючков рассказал, что сначала определились с моделью томографа. Ориентировались на такие параметры: это должен быть высокоскоростной аппарат, на котором можно проводить исследования всех органов и систем человека. Плюс универсальные комплектация и программное обеспечение. Стоит такой аппарат – 49 миллионов.

В рамках подготовки провели экспертизу фундамента поликлиники. Сделали капитальный ремонт помещения, где он будет находиться. Сам кабинет уже получил соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по рентгенологии. Сразу же после майских праздников начнется монтаж оборудования и пуско-наладочные работы.

Затем получат паспорт рентген-кабинета от краевой клинической больницы и санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора. Это должно занять около двух месяцев. Специалисты подготовлены. Так что принимать пациентов и проводить исследования на новом оборудовании начнут в конце июня.

Главный врач Норильской межрайонной поликлиники №1 Иван Крючков. Фото: Марина Пешкова

- У нас уже работает магнитно-резонансный томограф и полностью оборудовано рентген-отделение. А теперь для наших застрахованных и прикрепленных пациентов будет весь спектр необходимых лучевых исследований, даже тех, каких не может дать МРТ. За день на новом аппарате можно обследовать гораздо больше пациентов, чем на магнитно-резонансном томографе - до 40–50 человек. Так что это очень нужное, очень знаковое событие для амбулаторной службы города, потребность в нем была очень давно. Огромное спасибо «Норникелю» за такое нужное для горожан приобретение, - подчеркнул Иван Крючков.

Помещение, для нового компьютерного томографа, заранее капитально отремонтировали. Фото: Марина Пешкова

Минувший 2020 год стал испытанием для всех и, в первую очередь, для медиков. Мы все помним события прошлой весны: никто в мире еще толком не знал, как противостоять новому коронавирусу, но людей нужно было лечить, спасать. Где брать деньги на оборудование? В бюджете они не заложены. И тут руководство компании заявило: если нужна помощь – она будет.

На борьбу с коронавирусной инфекцией и обеспечение социальной стабильности «Норникель» выделил более 20 миллиардов рублей. В том числе для медицинских учреждений приобрели необходимое оборудование. Среди них аппараты ИВЛ, ЭКГ, лаборатории для тестирования на СOVID-19, реанимобили.

А вот и сам аппарат, правда, еще не распакованный. Фото: Марина Пешкова

Кто-то сказал: «если бы отменили все самолеты, никто не привез бы коронавирус на Север». Нет, на такой шаг местные власти не пошли: людям, работающих в условиях Заполярья, нужно дать возможность отдохнуть за его пределами. И для тех, кто возвращался из отпусков летом и осенью, да и вообще всех прилетающих, «Норникель» помог развернуть обсерваторы, пройти бесплатное добровольное тестирование на СOVID-19 и на антигены.

«Норникель» и впредь продолжит поддержку Норильска и всего промышленного района. Ведь город – это люди, а люди – это компания. И производственные успехи напрямую зависят от благополучия всех, кто работает в ней.