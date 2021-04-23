Выбери своего кандидата

Жители Красноярского края могут принять участие в предварительном голосовании «Единой России» и выбрать своего кандидата от партии на выборы в Госдуму и Законодательное собрание. На официальном сайте праймериз pg.er.ru представлены анкеты всех кандидатов, которые заявили себя на предварительные выборы. Кроме того, на сайте кандидаты могут разместить графики встреч с избирателями, агитационные материалы и предвыборные программы.

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года. Оно является рейтинговым: избиратель сможет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу в Госдуму и в краевой парламент. По итогам предварительного голосования будут сформированы и утверждены на съезде «Единой России» окончательные списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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Предварительное голосование (первичное голосование, праймериз, внутрипартийные выборы) – процедура выбора внутри партии, при которой происходит отбор кандидатов для участия в ходе основных выборов. Таким образом определяются наиболее сильные кандидаты.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит подобную процедуру. Впервые формат праймериз был опробован в 2007 году. С 2016 года предварительное голосование является открытым, то есть кандидатов, которые примут участие в основных выборах, определяют не члены партии, а все желающие избиратели. В 2021 году «Единая Россия» поставила перед собой задачу сделать выборы в ходе Единого дня голосования конкурентными (кандидаты определяются в рамках процедуры предварительного голосования), открытыми (понятные критерии участия) и легитимными (список кандидатов от партии формируется на основе волеизъявления избирателей).