В Красноярском крае и Хакасии дети рисуют о пользе молока

Дети рисуют о пользе молока Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые участники конкурса «Молочные истории» прислали свои рисунки. Александр Синяков изобразил сцену из мультфильма «Простоквашино», где любитель молока кот Матроскин обнимает свою корову Мурку. Лев Аносов и вовсе изобразил приключения пакета молока. А Валерия Пеньковская нарисовала очень веселую молочную корову.

Рисунок Александра Синякова Фото: личный архив

Напоминаем, медиахолдинг «Комсомольская правда» и ОАО «Молоко» проводят совместный конкурс детских рисунков о пользе молока и молочных продуктов, чтобы еще раз напомнить всем об их полезных и удивительных свойствах.

К участию в нем приглашаются дети в возрасте до 14 лет из Красноярского края и Хакасии.

Нарисовала Валерия Пеньковская Фото: личный архив

Работы могут быть выполнены на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и прочее). Готовый рисунок нужно будет загрузить на страницу конкурса и заполнить заявку. От одного участника принимается одна работа.

Победителями станут 60 участников:

- 20 в Красноярском крае

- 20 в Минусинске

- 20 в Хакасии.

В каждой «двадцатке» 10 - это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера» (этот выбор предстоит сделать редакции «Комсомолки» и ОАО «Молоко»).

Рисунок Льва Аносова Фото: личный архив

Финалистам будут вручены памятные дипломы, сертификаты в магазин «Детский мир», подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда», а также наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко». Это одно из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности региона, продукция этого бренда представлена в 8 регионах России. Использование только натурального молока гарантирует чистый вкус продуктов. Высокое качество неоднократно подтверждено региональными, федеральными и международными наградами.

Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

Этапы конкурса

26 апреля – 15 мая – прием заявок;

16 - 25 мая – голосование;

27 мая – подведение итогов;

31 мая награждение победителей в Красноярске

Со 2 по 3 июня награждение победителей в Минусинске и Абакане.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru после торжественного награждения победителей.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.