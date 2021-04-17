Уложила подчистую 16 мальчишек: в Якутии семилетняя девочка-борец стала абсолютной победительницей турнира

Варя Явловская стала звездой турнира. Фото: НОВОСТИ ЯКУТИИ / https://t.me/ykt_novosty

- Варя очень талантливая девочка, - рассказывает о своей подопечной тренер по вольной борьбе из Якутии Владислав Бандеров.

Действительно, талантливая: удивила так удивила всех – и болельщиков, и судей. В селе Бетюн Намского наслега прошел чемпионат по вольной борьбе среди мальчишек имени Николая Алексеева-Матбора. И Варя Явловская стала звездой турнира, победив 16 соперников. Шестерых из них она, между прочим, уложила в туше.

Для понимания, туше – это положение борца в спортивной (греко-римской и вольной) борьбе, при котором его сопернику по общему правилу засчитывается чистая победа. Варя сделала это мастерски.

И еще десятерых мальчишек юная спортсменка победила по очкам. Таким образом, завоевала почетный титул чемпионки турнира. А ведь эта перспективная девочка занимается вольной борьбой второй год. И уже такие результаты. Она далеко пойдет.

Владислав Бандеров рассказала местному телеканалу «Алмазный край»:

- Родители поддерживают Варю, что она занимается вольной борьбой. И те только она, старший брат Влад тоже занимается этим видом спорта. И у него есть достижения. Поэтому и девочка захотела стать, как брат. Варя очень талантливая девочка, активно развивает свои двигательные навыки и силовые качества.

Кстати, когда новость о победе Вари разлетелась по соцсетям по всей стране, там появись такие вот отзывы:

- Так держать, Варя! Мы за тебя ещё на Олимпиаде поболеем!

- Такие победы в детстве дают очень хороший фундамент уверенности в себе. Правильный подход со стороны родителей!

- Удивительная малышка! Родители молодцы, что с детства размывают условности и границы в сознании девочек! Успехов юной спортсменке в будущем.