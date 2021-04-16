Под Красноярском предотвратили экологическую катастрофу после схода четырех цистерн с рельсов

Фото: АО "Красноярскнефтепродукт"

15 апреля на жд-путях у Козульки с рельсов сошли четыре цистерны с дизельным топливом объемом 240 кубометров. Самое страшное – все произошло вблизи жилых домов. Инцидент мог закончиться крупным пожаром.

Чтобы исправить ситуацию, краевое правительство обратилось за помощью к АО «Красноярскнефтепродукт». В зону происшествия тут же отправили два бензовоза и одну теплозаправочную машину.

На месте инцидента из цистерн слили топливо и перевезли на базу хранения. Так, на площадке укрепили полотно, организовали освещение, подогнали пожарные машины и разместили пенообразователи.

Фото: АО "Красноярскнефтепродукт"

В пресс-службе минпрома Красноярского края сообщают, что сейчас топливо откачали из трех цистерн, идет освобождение четвертой. Угрозы катастрофы у жилых домов нет.

Ситуацию прокомментировал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. Он подчеркнул, что работа на месте происшествия идет слажено, и поблагодарил за помощь нефтяников:

- «Красноярскнефтепродукт» решает стратегические задачи по топливообеспечению в рамках северного завоза и работает в самых отдаленных территориях края. На примере сегодняшней ситуации мы видим, что компания, обладая техническими возможностями и компетенциями, пришла на помощь и прилагает все усилия, чтобы не допустить негативного сценария развития ситуации и обезопасить жителей поселка Козулька. Специалисты работают очень слаженно и четко.

Для справки

Акционерное обществом с краевым участием «Красноярснефтепродукт» включает в себя 10 распределительных баз, а также розничную сеть из 175 автозаправочных станций. Ежегодно компания выполняет стратегическую задачу – северный завоз нефтепродуктов. По итогам прошедшего года АО «Красноярскнефтепродукт» доставило на север региона более 75 тысяч тонн топлива.