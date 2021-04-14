Их все еще ждут дома! 10 детей, которые бесследно исчезли в Красноярске и крае

Каждый день в России пропадает 50 детей. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Существует страшная статистика: каждый день в России пропадает 50 детей, пятерых из них не найдут никогда... Несмотря на все усилия – родных, волонтеров, полиции. С 2010 года в мире отмечают день пропавших детей – 25 мая, его символ – голубая незабудка. Но для семьи, где бесследно исчез ребенок, других дней не бывает: память и боль никуда не уходят. Годами, десятками лет. И все же надежда остается: возможно, кто-то увидит, узнает ребенка по фото? Поэтому «Комсомолка» публикует истории, их рассказали нам в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

«Эти дети исчезли в период с 1997-го по 2018-й годы, - пояснили волонтеры. – Да, прошло много времени, но их не нашли до сих пор. А, значит, каждого из этих ребят кто-то ждет дома. Вглядитесь в их лица: вдруг вы узнаете в них себя или своего взрослого знакомого. Ведь чудеса случаются».

Саша Саможиков, год и семь месяцев. Пропал в Сухобузимском районе Красноярского края 8 мая 2009.

Саша Саможиков. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Родители вместе с малышом отправились из Сосновоборска в Сухобузимо – в гости к дедушке. В пятидесяти метрах от усадьбы, рядом с хозяйством «Казачий мыс», машина угодила в яму, забуксовала, не могла двинуться с места.

Родители вышли, чтобы подтолкнуть авто. Маленький Саша тоже был рядом. Когда, наконец, машину вытащили, спохватились: где сынишка? Но Саша не откликался. Место там глухое, вокруг тайга, с одной стороны лес, с другой обрыв.

Вскоре на поиски малыша поднялись все: местные жители, милиция. Прочесали все вдоль и поперек, подключили водолазов и кинологов. Даже экстрасенса, но, увы…

Приметы Саши: лицо европейского типа, короткие прямые светлые волосы, тонкие губы, глаза светлые.

Куда звонить: если у вас есть информация о местонахождении Саши, обращайтесь 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Паша Сухов, 6 лет. Пропал с улицы Железнодорожников в Красноярске 9 февраля 2001.

Паша Сухов. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Паша исчез прямо из своего двора. Вечером со своим 8-летним братом выгуливал собаку. К ним подошел незнакомец и попросил показать, где находится улица Маерчака? За помощь пообещал 200 рублей. (Между тем в семье на счету был каждый рубль: родители работали в ЖЭКе, поднимали троих детей).

Почему не подсобить? Но где располагается улица Маерчака, братья не знали. Так что старший побежал, чтобы расспросить взрослых. Когда вернулся, у дома никого не было. Только мелькнули фары отъезжающей машины. Ее нашли, пробили хозяина. Оказалось, просто совпадение. Составленный по описанию брата фоторобот тоже ничего не дал, мужчину никто не опознал.

Был еще один момент: после пропажи Паши на домашний телефон Суховых кто-то звонил несколько раз. Но в трубке было молчание. Имело ли это отношение к исчезновению ребенка, установить так и не удалось.

Приметы Паши: лицо европейского типа, светлые глаза и волосы.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Наташа Тимофеева, 17 лет. Пропала с остановки в Канском районе Красноярского края 24 апреля 2005 года.

Наташа Тимофеева. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Все произошло среди бела дня. Наташа стояла на остановке «Канский кожзавод». Очевидцы вспоминают: рядом с ней притормозил темный «ВАЗ» с тонированными стеклами. Девушка-подросток села в машину, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы Наташи: рост 165-170 сантиметров, лицо круглое, высокий лоб, темно-русые волосы, глаза карие.

Особая примета: на правом бедре татуировка «ТАША».

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Антон Самодуров, 16 лет. Пропал в Балахтинском районе Красноярского края 11 сентября 2018.

Антон Самодуров. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

В то утро Антон уехал на коне пасти коров на пасеку, расположенную южнее деревни Большие Сыры, рассказали волонтеры. Больше сведений о нем не было. Чуть позже коня нашли привязанным к дереву.

Антона искали спасатели, общественники распространяли ориентировки. Но все безрезультатно – парень пропал в лесу.

Приметы Антона: рост 178-180 сантиметров, худощавого телосложения, вьющиеся темно-русые волосы, карие глаза.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Сергей Гайдук, 17 лет. Пропал в Большемуртинском районе Красноярского края 6 октября 2003.

Сергей Гайдук. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Сергей исчез при странных обстоятельствах – друзья оставили его на дороге. Подросток вместе с двумя знакомыми отправился на мотоцикле из деревни Верхобродово в село Межово Большемуртинского района. В какой-то момент заявил приятелям, что дальше не поедет. И остался на дороге в районе Межово, это было около одиннадцати вечера. Больше его никто не видел.

В 2004-м году было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (это делается, чтобы провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия). Но Сережу так и не нашли…

Приметы Сергея: рост около 170-175 сантиметров, брови сросшиеся, глаза нос карие, с небольшой горбинкой, светло-русые прямые волосы.

Особые приметы: в нижней трети правого бедра с внешней стороны вертикальный шрам длиной 7-8 сантиметров, под коленной чашечкой левой ноги горизонтальный шрам длиной до 5 сантиметров.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Света Толмачева, 15 лет. Пропала с проспекта Металлургов в Красноярске 21 июля 2004.

Света Толмачева. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

В тот день Света выбежала из квартиры в одном халате и кроссовках. Видимо, совсем ненадолго. Обратно она так и не вернулась. Куда и зачем тогда собиралась девушка, родным оставалось только догадываться.

Приметы Светы: рост 165 сантиметров, светлые волосы.

Особые приметы: на запястье левой руки шрам от ожога.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Ваня Мингалов, 11 лет. Пропал в Лесосибирске 7 декабря 2001.

Ваня Мингалов. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Ваня, как обычно, ушел в школу. Уроки закончились, но мальчика так и не было. Родители забили тревогу, стали звонить учителям, в милицию. Но розыски ничего не дали – ребенка не обнаружили.

Приметы Вани: лицо европейского типа, светло-русые волосы, ямочка на подбородке.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Женя Барсукова, 12 лет. Пропала в Канске 10 апреля 2006.

Женя Барсукова. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Девочка пропала по пути домой из школы. В последний раз ее видели у магазина (это недалеко от учебного заведения). С ней были подозрительные мужчина и женщина.

Семью Жени местные жители называли проблемной. Тем не менее она училась неплохо, была послушной, без позволения взрослых из дома никуда не уходила.

Что случилось со школьницей, так и осталось невыясненным. Ее объявили в федеральный розыск, были ориентировки по всей России. Но никаких известий о ребенке все еще нет.

Приметы Жени: лицо европейского типа, голубые глаза, светло-русые волосы, на левой лопатке крупная родинка.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

Даша Приходько и Женя Кузьмин, обоим по 10 лет. Пропали в Минусинске 3 октября 2000.

Даша Приходько. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Они учились в одном классе, дружили. В тот день – примерно около 13 часов - пошли на протоку Енисея наловить рыбок для аквариума. После прохожие вспоминали: видели ребят на берегу.

Женя Кузьмин. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Вечером дети домой не вернулись. Их искали сотни людей. Все подвалы и гаражи, недострои и ямы, дачи и окрестные леса были проверены. Привлекали водолазов и дельтапланериста (он с воздуха снимал все на камеру). Изучили каждую деталь записи – ничего. Спускали даже воду из протоки – снова пусто. Дети исчезли без следа.

Приметы Даши: европейский тип лица, карие глаза, светло-русые волосы.

Приметы Жени: карие глаза, темно-русые волосы.

Куда звонить: 2-27-06-45 (следственный комитет) или 8 950 99 66 066 (волонтеры).

ВАЖНО

Эти десять историй – только малая часть. На самом деле детей, пропавших без вести в Красноярске и крае, гораздо больше. Увидеть их всех можно здесь.

Просим распространения ориентировок по всей России! Как знать, может быть, мы поможем кому-нибудь вернуться домой.