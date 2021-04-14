«Доброта спасет мир»: глава Хакасии взял домой щенка из приюта

Валентин Коновалов с новой питомицей. Фото: страница главы Хакасии в соцсетях.

Неуклюжий, смешной, по-детски любопытный и притом совершенно один. Оставшегося без мамы щенка выручил глава Хакасии. Валентин Коновалов забрал брошенного малыша (а точнее, малышку, это девочка) к себе домой.

И вскоре рассказал об этом на своих страницах в соцсетях: «У нас появился новый член семьи. Бетти находилась на передержке и ждала тех, кто ее приютит. Вероятно, в роду у нее были лайки. Очень дружелюбная, ласковая и игривая».

А заодно выложил фото. На них 33-летний политик позирует вместе с крохой, оба улыбаются.

- Очень похожа на «папу», - умиляются соцсети, - оценив поступок главы Республики по достоинству.

- Мне кажется, там хаски пробегали. Здоровья ушастику!

- Готовьтесь к новому ремонту…

- Прекрасный пример для подражания!

- Очень хорошо поступили, на одного бездомыша меньше.

- Доброта спасет мир!

- Вот бы каждый губернатор взял собачку из приюта, был бы новый тренд, не осталось бы бездомных животных!

Политик взял щенка из приюта. Фото: страница главы Хакасии в соцсетх.

Напомним, три года назад – в апреле 2018-го – собаку Джоуи из приюта взял Сергей Собянин. Позже он поделился впечатлениями: «Джоуи - наверное, единственное существо, которому вообще все равно, что я мэр. Ведет себя совершенно развязно, чувствует себя прекрасно».

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Сегодня, 13 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин побывал на площадке «Четвероногий друг» на Тверском бульваре, где проходит фестиваль «Пасхальный дар». Мэр пообщался с волонтерами благотворительных фондов и представителями организаций, помогающим бездомным животным.

Мэр решил забрать домой одну из находившихся сегодня на фестивальной площадке собак по кличке Джоуи (подробнее).