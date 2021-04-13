Кинофестиваль «Сталкер» в Красноярске 2021: подробности и расписание сеансов

В программе документальные и художественные фильмы о правах человека, творческие встречи с их создателями, обсуждения фильмов со зрителями. Кинофестиваль «Сталкер» проводится Гильдией кинорежиссеров России с 1995 года и представляет российскому лучшие фильмы о правах человека.

Генеральный партнер – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.

Программа художественных фильмов

19 апреля

«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» по пьесе Ярославы Пулинович.

Двое встретились и полюбили друг друга. Но им за 70. По мнению окружающих, их любовь неприлична, неудобна, и вдобавок угрожает материальному благополучию их детей и внуков.

В главных ролях: Ирина Печерникова и Вениамин Смехов. Фильм представит кинорежиссер Юлия Колесник.

20 апреля

«МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ» - премьерный показ комедийно-фантастического триллера.

Постоянное безденежье, аварийное жилье, усатая стервозная подруга – так проходит жизнь разнорабочего Лехи в маленьком провинциальном городе Улетное. Все меняется, когда в городе появляется человек из столицы. Во что бы то ни стало он хочет снять разваленную квартиру умершего поэта-бомжа, который писал сумасшедшие стихи о том, что Москвы не бывает.

Фильм представит кинорежиссер Дмитрий Федоров.

21 апреля

«КИТОБОЙ» - премьерный показ.

Все меняется в жизни пятнадцатилетнего чукотского охотника Лешки с появлением необыкновенной девушки «из компьютера», которая очаровывает его. Он отправляется в опасное путешествие через бурлящие воды Берингова пролива, чтобы найти свою любовь.

22 апреля

«КОНФЕРЕНЦИЯ» - премьерный показ.

Спустя почти восемнадцать лет после событий, произошедших в Театральном центре на Дубровке, из тихой монастырской жизни Наталья приезжает в Москву и собирает бывших заложников «Норд-Оста» для проведения вечера памяти трагедии, жертвами которой они стали 23–26 октября 2002 года. Фильм представит кинорежиссер Иван И. Твердовский.

23 апреля

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» - премьерный показ, экранизация пьесы Дмитрия Данилова.

Николай любит Амстердам, но живет в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать.

Фильм представит актер и кинорежиссер Семен Серзин.

Программа документальных фильмов

19 апреля - "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ" (режиссер Дмитрий Степанов) и "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА"(режиссер Леонид Агафонов.)

20 апреля - "ОБЯЗАННОСТЬ - НЕ МОЛЧАТЬ" (режиссер Владимир Кара-Мурза (мл.).

21 апреля - "Я НЕ ЗНАЮ БУКВУ "ДВА" (режиссер Олеся Корепанова) и "ТЕАТР ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ" (режиссер Инна Кокорина).

22 апреля - "МЫ В САДОВНИКА ИГРАЛИ..." (режиссер Максим Кузнецов) и "ОСОЗНАНИЕ КРАСОТЫ. ЧЕЙ БАЙКАЛ?" (режиссер Валерий Шевченко).

23 апреля - "АЛИСА ИЗ СТРАНЫ ЧУДЕС" (режиссер Елена Демидова) и "ДАР КОСТАКИ" (режиссер Елена Лобачевская).

КОНКРЕТНО

Дом кино

Пр.Мира, 88

С 19 по 23 апреля, начало сеансов в большом зале кинотеатра в 19 часов и на "Арт-чердаке" в 17 часов.

Вход свободный по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра.