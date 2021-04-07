Поразительная находка: в центре Красноярска обнаружили клад 18 – 19 веков

В центре Красноярска обнаружили клад 18 – 19 веков. Фото: администрация города

Вот уже поистине клад обнаружили строители будущего пешеходного моста, который должен соединить площадь возле Большого концертного зала и музейный центр «Площадь Мира». Что называется: копнули – и посыпалось. Работы тут же остановили и вызвали на место археологов.

- На объекте археологического наследия «Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский острог» зафиксированы культуросодержащие слои эпохи палеолита, перекрытые элементами регулярной застройки города рубежа XVIII-XIX веков, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди находок – фрагменты хозяйственных построек, стеклянная и фарфоровая посуда, это позволило предположить, что когда-то на этом месте находилось питейное заведение Старобазарной площади – с видом на Енисей. Или на торговые лавки. Там нашли еще медные монеты достоинством от ¼ копейки до 10 копеек эпохи Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I.

Копнули - и посыпалось: медные монеты эпохи Екатерины II, ее сына и двух внуков. Фото: администрация города

В связи с такими событиями строительство долгожданного объекта пришлось немного отодвинуть. Специалисты «Красноярской Геоархеологии» пообещали управиться и откопать все, что можно, к концу апреля. Затем подрядчик возобновит работу. Сдать пешеходный мост необходимо до конца 2021 года.

И пару слов собственно о мосте. Он будет навесной, длина эстакады и лестничного схода – почти 72 метра, ширина 6 метров. Обязательно оборудуют пандус и подсветку. Добавим, что несколько лет назад власти распорядились снести старый мост на этом месте из-за его ветхости, а потом решили последовать желанию горожан и построить новый.