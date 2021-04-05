«Бентонит Хакасии»: пандемия не помешала развитию

Генеральный директор ООО «Бентонит Хакасии» Олег Турбин. Фото предоставлено компанией

ООО «Бентонит Хакасии» – крупнейший российский производитель и поставщик бентонитовой продукции, входящий в группу компаний «Бентонит» вместе с заводами в Кургане, Брянске, Краснодарском крае и совместными предприятиями в Азербайджане, Казахстане и Польше. Предприятие является российским лидером отрасли, владея рыночной долей в 50%. Учитывая объемы отгрузки бентонитовой продукции всего холдинга, рыночная доля ГК «Бентонит» составляет 80%.

О том, какую продукцию производит предприятие и с какими итогами закончился 2020 год, нам рассказал генеральный директор ООО «Бентонит Хакасии» Олег Турбин.

- Олег Александрович, чем так интересен бентонит, что его можно использовать в столь различных сферах жизни?

- Бентонит применяется везде, от металлургии до фармации. Все дело в свойствах бентонитовой глины. Этот природный материал обладает способностью при соединении с водой разбухать, увеличиваясь в объемах раз в 15, а затем превращаться в гель, не пропускающий воду. Кроме того, бентонит экологически чистый, нетоксичный. Его используют даже в пищевой и химической промышленности, медицине и косметологии.

Однако, ключевыми направлениями применения бентонита считаются три отрасли. В металлургическом производстве он используется для окомкования железорудных концентратов при изготовлении окатышей. В литейном производстве – в качестве связующего формовочных смесей, при изготовлении литейных форм для производства отливок. В нефтегазовой отрасли для бурения скважин и переходов. Бентопродукцию хакасского производства используют такие компании, как Роснефть, Газпром, КамАЗ, АвтоВАЗ и все российские горно-обогатительные комбинаты.

В последние годы расширяется применение бентонита в строительстве, для гидроизоляции, в основном в качестве бентонитовых матов, при строительстве автодорог, фундаментов домов и искусственных водоемов, полигонов коммунальных и промышленных отходов, шламовых амбаров.

Бентонитовый карьер «Бентонит Хакасии». Фото предоставлено компанией

В атомной отрасли бентонит используется как противофильтрационный и противомиграционный барьерный материал при хранении, консервации и захоронении радиоактивных отходов.

В сельском хозяйстве применяется в качестве кормовой добавки, которая восполняет дефицит минеральных веществ и активизирует обменные процессы пищеварения животных. В винодельческой промышленности - для фильтрования и осветления винного сусла. Еще одно применение бентонита – наполнители туалета для кошек. Мы выпускаем комкующиеся наполнители собственных торговых марок Pi-Pi-Bent, «Котяра», «СиСиКэт», которые ежегодно завоевывают призовые места в международных и российских конкурсах качества. Так, по версии конкурса «100 Лучших товаров России», в 2020 году наше предприятие вошло в почетную «Золотую сотню» с наполнителем Pi-Pi-Bent.

- Где вы берете такой ценный продукт?

- Бентонитовую глину мы добываем в карьере открытым способом: сначала снимается слой почвы и растительности, затем убираются пустые породы, такие как песок и гравий, под которыми и находятся бентонитовые пласты. Добытый бентонит активируем, подсушиваем и измельчаем в ролико-маятниковых мельницах. Так получается бентонитовый глинопорошок. После добычи на месторождении обязательно проводим работы по рекультивации: отработанное пространство карьера заполняется породой, которая была удалена перед началом разработки нового участка.

Первое месторождение бентонитовой глины в Хакасии было открыто еще в 1960-е годы. Сейчас у нас четыре месторождения с промышленными запасами около 22 млн тонн (суммарный запас ГК «Бентонит» составляет около 100 млн тонн). Бентонит хакасских месторождений один из лучших по качеству в России. Содержание в нем породообразующего минерала монтмориллонита превышает 70%.

Участок глинопереработки и пункт погрузки бентонита в ж/д вагоны. Фото предоставлено компанией

Наши производственные мощности обеспечивают переработку 685 тысяч тонн бентонита в год в разные виды продукции – активированную и модифицированную глину, глинопорошок, гранулы различных фракций, а также инновационные продукты собственных разработок.

Без установления рекордов в производстве и отгрузке на предприятии не обходится ни один год. Так, в апреле 2020 года установили рекорд по ежемесячному объему выпуска бентогранул, который увеличился в 2 раза по сравнению с апрелем 2019 года: с 1 171 тонн до 2 155 тонн. В августе того же года объем отгрузки глинопорошка составил 8 650 тонн, это самый высокий месячный показатель за последние 5 лет.

- Прошлый год был для всех непростым. Как предприятие справилось со сложностями, ограничениями?

- Да, год выдался трудный, пандемия серьезно повлияла на мировую и российскую экономику. Но трудности для того и нужны, чтобы с ними справляться. На протяжении последних нескольких лет мы наращиваем производственные мощности, инвестируем средства на модернизацию и расширение производства.

Бюджет инвестиционной программы предприятия на 2020 год составлял 170 млн рублей. Освоить программу удалось почти полностью, на 91%, инвестировав собственных средств в размере 154,6 млн рублей. Эти средства пошли на несколько крупных проектов. Была запущена третья линия сушки глины, позволившая увеличить сушильные мощности в 3 раза: с 78 до 216 тысяч тонн в год, а мощности помола выросли на 47% - с 78 до 115 тысяч тонн в год. К тому же, началась масштабная модернизация и расширение технологической линии производства и упаковки бентонитовых гранул. После завершения всех этапов строительства будет установлена новая молотковая дробилка, которая позволит в 2 раза увеличить производительность дробильных мощностей.

Сушильный барабан на заводе по переработке глины. Фото предоставлено компанией

Также увеличили парк авто и спецтехники. Купили несколько КАМАЗов для перевозки глины, самосвалы для карьерных работ с высокомощным двигателем, высокопроизводительный гусеничный бульдозер и очередной автобус для комфортной доставки сотрудников на место работы.

- Были какие-то знаковые события, чем 2020 год отличился?

- Знаковым событием прошлого года стало вступление «Бентонит Хакасии» в стратегическое партнерство с корпорацией «Росатом». Мы выиграли тендер на поставку нового вида продукции – барьерной механоактивированной композиционной смеси, которую разработали специалисты предприятия специально для железногорского горно-химического комбината. Эта смесь предназначена для заполнения отработанных шахт ядерного реактора, который ранее вырабатывал оружейный плутоний. Работы по выводу из эксплуатации реактора будут проводиться несколько лет. Это значит, что у нас появился взаимовыгодный и стабильный потребитель бентонитовой продукции.

- Олег Александрович, наслышаны, что у вас хорошо развита социальная политика?

- Корпоративная социальная политика – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Мы уверены, что здоровье сотрудников – залог успеха и процветания компании. А совместные мероприятия помогают и отдохнуть, и зарядиться энергией. Так, с 2019 года на регулярной основе начали проводить зимние и летние спартакиады.

Для развития персонала и повышения профессионализма ежегодно проводим конкурсы «Лучший по профессии» – для рабочих специальностей, и «Креативный сотрудник» для руководителей и специалистов. Дети сотрудников, от самых маленьких до подростков, с удовольствием принимают участие в празднике «День детского творчества», который устраиваем в преддверии дня рождения предприятия. Такие корпоративные мероприятия еще больше объединяют коллектив и мотивируют на успех.

- Какие задачи на будущее ставит перед собой предприятие?

- Одна из ключевых стратегий развития «Бентонит Хакасии» – расширение сырьевой базы. Ведь это стабильность работы не только нашего предприятия, но всех компаний холдинга «Бентонит». В 2019 году в рамках программы по увеличению сырьевых запасов мы получили лицензию на разработку четвертого месторождения бентонита, которое отличается по химическому и минеральному составу от трех остальных.

Цех упаковки и складирования глинопорошка. Фото предоставлено компанией

Промышленные испытания типов этих глин показали, что для их эффективной переработки необходимо применение специализированного оборудования. В связи с этим, приняли решение о строительстве новой линии активации бентонита. И в августе 2020 года выпустили первую продукцию из этих глин, а в сентябре предприятие достигло расчетной мощности – 25 тонн в час.

Отличительные свойства бентонитовой глины нового месторождения обеспечили ее применение в производстве глинопорошков для буровых растворов. Это позволит компании осуществить планы по увеличению объемов отгрузки бентонита для российского нефтесервисного рынка и обеспечить растущий спрос в этом сегмента сбыта.

- И в завершении, Олег Александрович, вы уже являетесь лидерами отрасли, есть куда расти?

- Да, сегодня мы занимаем лидирующую позицию в России. Наш холдинг «Бентонит» практически вытеснил зарубежных поставщиков с российского рынка бентонита. Но возможности для роста остаются. Мы работаем над расширением границ рынка сбыта и уже начали экспортировать бентонит в Европу, Юго-Восточную Азию и страны СНГ.

К тому же, на протяжении многих лет мы проводим исследования и разработки по перспективным направлениям применения бентонита. Работы под управлением кандидатов и докторов наук выполняются в кооперации с российскими и зарубежными научно-исследовательскими институтами, и вузами. Одним из таких направлений исследований сегодня является изучение технологии изготовления и свойств компактированного бентонита для захоронения высокоактивных радиоактивных отходов.

Мы гордимся своей 50-летней историей и неизменно из года в год оправдываем звание истинного лидера на рынке российского бентонита.