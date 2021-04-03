В Красноярске пьяные пешеходы избили посигналившего им водителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пьяные пешеходы избили посигналившего им водителя. По предварительной информации, происшествие случилось сегодня, 3 апреля, на улице Высотной в районе остановки ГорДК. Информация об инциденте просочилась в социальные сети. Автор поста сообщал, что два пьяных пешехода переходили дорогу на красный свет. Им посигналил водитель автомобиля, что сильно возмутило прохожих. Потом началась драка, в которую невольно были втянуты и другие пешеходы, пытавшиеся разнять нарушителей спокойствия и водителя.

- Водителю автомобиля разбили голову, его увезли в БСМП. Нападавших задержали другие прохожие и передали сотрудникам Росгвардии. Зачинщиков конфликта доставили во второе отделение полиции для установки обстоятельств происшествия, - говорилось в сообщении, размещенном в паблике «ЧП Красноярск».

Между тем, в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю уже дали комментарий относительно случившегося. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия в

Октябрьском районе Красноярска. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы от очевидцев. На место направили экипажи Управления Росгвардии.

- Предварительно установили, что двое нетрезвых мужчин переходили дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель проезжающего автомобиля остановился и посигналил им. Между пешеходами и автомобилистом возник конфликт, в ходе которого водителю 1979 года рождения были причинены телесные повреждения, - говорится в официальном заявлении УМВД России по Красноярскому краю.

В ведомстве подтвердили, что нарушители действительно находятся в отделе полиции. Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают свидетелей конфликта. Проводятся проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с действующим законодательством.