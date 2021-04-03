Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 апреля 2021 года: 121 новый случай заражения за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае на 14 часов 3 апреля общее число заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 67 152 лабораторно подтвержденных случаев. В том числе за последние сутки – 121 случай заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края. Наибольшие показатели в Красноярске – 31, в Ачинске – 12, в Дивногорске – 11.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 669 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 159 человек. Провели тестов на коронавирус всего 2 537 620, из них за последние сутки 4 152.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Зеленогорске: всего заболевших 4 051 человек, в том числе за минувшие сутки 0. Выздоровели 3 929, в том числе за сутки 8. Количество летальных исходов – 54. На самоизоляции 42 человека. Обновленных данных по Железногорску нет.