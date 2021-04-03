«Как будто наркоборона принимают»: в соцсети обсуждают видео погони и задержания водителя-лихача в Красноярском крае ФОТО: скрин с видео

В Красноярском крае Госавтоинспекция обнародовала видео задержания автолюбителя, который пытался уйти от погони и преодолел десятки километров. Гнались за ним инспекторы ДПС трех подразделений.

Инцидент случился 31 марта. Догонять нарушителя, который двигался в машине Toyota Land Cruiser, пришлось после того, как поступило сообщение от очевидца. Последний сообщил о странном поведении автолюбителя на дороге – не ясные маневры, нелогичная манера вождения. Сначала нарушителя догонял экипаж ДПС в городе Заозерный Рыбинского района.

Водителю сигнализировали, что нужно остановиться, но мужчина не реагировал и продолжал движение. Мало того, он прибавил скорости и стремился выехать за пределы населенного пункта

- Погоня продолжилась на федеральной дороге Р-255 «Сибирь». В процессе инспекторы МО МВД России «Бородинский» запросили поддержки у коллег из Уярского района, на чью территорию въехал нарушитель, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Машина на высокой скорости выезжала на полосу встречного движения, что создавало угрозу для других автомобилистов. На помощь подоспели сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД. Они приняли решение полностью перекрыть проезжую часть на 930 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Такой прием и помог, в конце концов, задержать опасного нарушителя.

Как оказалось, лихачил на дороге 66-летний житель Заозерного. Были заметны признаки алкогольного опьянения, однако проходить освидетельствование мужчина отказался. Как стало известно позже, в 2019 году его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. К слову, срок повторности не истек, поэтому дознаватели МО МВД России «Уярский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. За такой проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до двух лет. У водителя также не было водительских прав

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время мужчина находится в Уярском отделе полиции, ожидая решения суда.