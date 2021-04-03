Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 3 апреля 2021 года: 123 новых заражения за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу на утро 3 апреля в Красноярском крае выглядят следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 67 031 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 123 случая. Темп прироста за сутки – 0,2 %.

Распределение новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Самые большие показатели в Красноярске – 44, в Ачинске – 16, в Норильске и Минусинске по семь случаев.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 603 контактных человеа, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 147 человек, снято с медицинского наблюдения – 1 096. Проведено тестов на коронавирус всего 2 533 468, из них за последние сутки 4 636. Всего с начала пандемии излечились от коронавируса – 62 050, скончались - 3185.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 152 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. В том числе суточный прирост составил 5 человек. 5 928 пациентов выздоровели, 96 скончались. На лечении 112 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 055 человека, в том числе за минувшие сутки 4. Выздоровели 3 929, в том числе за сутки 0. Количество летальных исходов – 54. На самоизоляции 40 человек.