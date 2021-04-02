Словить кринж или навести суету: в Красноярске пройдет первый в истории фестиваль мемов Фото: Мария ЛЕНЦ

В культурном пространстве «Каменка» пройдет беспрецедентное для России мероприятие – фестиваль мемов «Дворец мемологии». Здесь можно навести суету, послушать любимые цитаты из гачимучи, поумиляться Доге и Чимсу, почувствовать себя настоящим зумером, а в худшем случае, понять, что ты бумер, но это не точно. В любом случае, мемы – это не только для молодых.

Организаторы поясняют, что идея проведения фестиваля мемов пришла после посещения выставки в Серой Галерее. В итоге вместе с общественницей Оксаной Хикматулиной было принято решение организовать целую выставку мемов, ведь у каждого есть любимые мемы, которые вовсю используются при «важных переговорах».

На суд гостей будут представлены как локальные красноярские мемы про Черемушки, «черное небо» и клещей, так и самые популярные в русскоязычном сегменте интернета, а также из других регионов страны. Вскоре начнется регистрация на мероприятие. Количество мест ограничено, но принять участие может любой желающий. Длиться мероприятие будет около месяца.

Фото: https://www.instagram.com/oxana.hi/

Подробная программа мероприятия разрабатывается. Организаторы обещают, что вскоре она станет известной. А пока есть время, можно поупражняться в мемологии.

Гости фестиваля смогут попробовать себя в роли героя мемов, увидеть арт-шоу, создать мем самим и узнать, как к мемам относятся известные красноярцы. Организаторы обещают создать целую лабораторию мемов.

- Мы хотим показать мем с разных сторон: как способ выражение мысли, как предмет искусства и народного творчества. Изучить этот феномен и понять почему такая форма юмора очень популярна. И как же мемы помогают в жизни! Ведь из проблем можно сделать мем, - говорит один из организаторов фестиваля Оксана Хикматулина.

Идея уже нашла отклик в сердцах красноярцев. Многие начали активную подготовку к мероприятию, а кого-то грядущий фестиваль сподвиг на создание своих мемов:

Фото: https://www.instagram.com/oxana.hi/

- Интересная задумка. А я вот хочу начать рисовать комиксы, создавать мемы;

- С удовольствием примем участие, если пройдём цензуру.

Мероприятие состоится 29 апреля в 19:00 на Академика Павлова, 21 в Красноярске. Мемы будут повсюду – ими заполнят все 3 этажа Каменки.

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