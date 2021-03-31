В Туве 5-летняя девочка скончалась после укола обезболивающего у стоматолога Фото: Мария ЛЕНЦ

30 марта в Ак-Довураке у 5-летней девочки заболел зуб. Казалось бы ничего необычного и поводов для беспокойства нет. Мама ребенка спокойно отвела дочку к стоматологу, который осмотрел маленькую пациентку и выписал обезболивающее средство. Женщина купила препарат, и во время укола у девочки начались судороги, а затем она и вовсе потеряла сознание.

Дошкольнице вызвали скорую, которая доставила ее в реанимационное отделение Барун-Хемчикской межкожуунный медицинский центр. Состояние девочки стало настолько тяжелым, что она впала в кому. 31 марта в 9 часов малышка умерла, а уже через час об этом стало известно следователям, которые сразу же возбудили уголовное дело.

- В настоящее время по уголовному делу для установления причины смерти малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СКР Республики Тува.