Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 марта 2021 года: 10 человек скончались за сутки

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу на утро 30 марта в Красноярском крае выглядят следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 66 539 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 125 случаев. Темп прироста за сутки – 0,2 %.

Распределение новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Самые большие показатели в Красноярске – 47, Сосновоборске – 13, Дивногорске – 10, Ачинске – 8.

Распределение по территориям края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 541 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 001 человека, снято с медицинского наблюдения – 1 008. Проведено тестов на коронавирус всего 2 518 579, из них за последние сутки 2 864. За сутки вылечили 114 человек, всего с начала пандемии – 61 583. Потери составили 10 человек, а всего 3 141.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 152 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. В том числе суточный прирост составил 5 человек. 5 928 пациентов выздоровели, 96 скончались. На лечении 112 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 055 человека, в том числе за минувшие сутки 4. Выздоровели 3 929, в том числе за сутки 0. Количество летальных исходов – 54. На самоизоляции 40 человек.