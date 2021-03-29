Павел Десятков: этапы карьеры тренера красноярского «Сокола»

Фото: скриншот из видео ХК "Сокол"

Павел Десятков был представлен в качестве главного тренера красноярского «Сокола» 29 марта 2021 года. Контракт подписан до завершения сезона 2021-2022.

Справка и карьера игрока

Павел Николаевич Десятков родился 28 февраля 1975 года в городе Коркино Челябинской области. Он приходится земляком суперзвезде НХЛ и лидера Нью-Йорк Рейнджерс Артемия Панарина.

Большую часть карьеры Павел Десятков провел в тольяттинской «Ладе» – с 1992 по 2000 год. Играл на позиции нападающего. Лучший сезон – 1996-1997, когда в 39 матчах регулярного чемпионата он набрал 33 очка (13+20), которым добавил 11 матчей и 5 очков (1+4) в плэй-офф.

С 2000 по 2004 годы играл за «Сибирь» из Новосибирска, новокузнецкий «Металлург», самарский «ЦСК ВВС», челябинский «Мечел» и «Зауралье» из Кургана. В общей сложности в Российской хоккейной лиге он сыграл 290 матчей и набрал 90 очков. К этому он добавил 19 очков в 32 матчах в плэй-офф.

Карьера тренера

Тренерскую деятельность он начал в сезоне 2006-2007. На старте карьеры работал в юношеской команде родной «Лады». Ассистентом тренера основной команды стал в сезоне 2011-2012. С 2013 по 2016 год работал ассистентом тренера в «ЦСК ВВС».

В 2016 году занял пост главного тренера ХК «Рязань». Сезон 2019-2020 руководил пермским «Молотом-Прикамье». Прошедший сезон вновь начал в «ЦСК ВВС», но ушел со своего поста 6 декабря 2020 года после финансовых проблем клуба. На момент отставки его команда занимала 17 место в турнирной таблице ВХЛ.

ХК «Сокол»

В пресс-службе команды рассказали что, Павел Десятков уже пообщался с игроками и даже провел первую тренировку в «Платинум Арене».

Сам он рассказал, что знаком с многими игроками лично и рассчитывает, что быстро найдет общий язык с командой. В тренерский штаб Десяткова также вошел первый хоккеист из Красноярска, пробившийся в НХЛ, Максим Галанин. Он будет работать тренером защитников.