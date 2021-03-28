Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 марта 2021 года: за сутки 124 заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 28 марта. По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано всего 66 414 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 124 случая заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края. Наибольшие показатели – в Красноярске – 43 случая, Ачинске – 14, Минусинске – 12, Дивногорске – 9.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 548 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 009 человек, а снято с медицинского наблюдения – 987. Проведено тестов на коронавирус всего 2 515 715, из них за последние сутки 4 593.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Зеленогорске: всего заболевших 4 051 человек, в том числе за минувшие сутки 0. Выздоровели 3 929, в том числе за сутки 8. Количество летальных исходов – 54.. На самоизоляции 42 человека. Обновленных данных по Железногорску нет.