Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 27 марта 2021:скончались еще 12 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 27 марта 2021: Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу в Красноярске и крае на 27 марта 2021 выглядят так. Как сообщае региональный оперштаб, с начала пандемии зафиксировано 66 125 случаев заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели ковидом еще 127 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Также с начала пандемии вылечились от коронавируса 61 138 человек. За сутки из больниц выписались 118 пациентов. Общее число летальных случаев - 3 107. За сутки жертвами коронавируса стали еще 12 красноярцев. Активных случаев - 4 987.

- На сегодня 14 574 человека под наблюдением врачей (+1027 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1084 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 506 258 (+4389 за последние сутки), - добавляют в оперативном штабе Красноярского края.

За сутки больше всего случаев заражения зарегистрировано в Красноярске - 45, Ачинске - 19 и Богучанском районе - 13.

Фото: оперштаб Красноярского края

Данные по закрытым городам, не входящим в статистику:

В Железногорске заразились еще 5 человек за сутки. В то же время вылечились 4 человека. С начала пандемии зарегистрировано 6 135 диагнозов "коронавирус". Выздоровели 5 932 человека, а скончались за все время 96 пациентов. На лечении от COVID-19 сейчас находятся 107 жителей Железногорска.

В Зеленогорске за сутки диагноз подтвердился у 4 человек. Всего выявлено 4 051 случай. Выздоровели за сутки 3 пациента. В общей сложности их стало 3 917. Погибших за сутки нет, а с начала пандемии в закрытом городе скончались 53 человека.