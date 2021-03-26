Новости сегодня: что случилось в Красноярске 26 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска 26 марта 2021.

В Красноярской новостройке на семью с детьми обрушился потолок

Все произошло в многострадальном микрорайоне Солнечный. Семью с детьми застал врасплох сильный треск, после которого потолок буквально рассыпался. В происшествии никто не пострадал, кроме нервов жильцом. Теперь они готовятся предъявлять претензии застройщику.

В Красноярске банк забрал за долги крупный торговый центр и выставил на продажу

На продажу выставлен центр «Республика» на Красрабе, 27. Сумма по разным источникам разнится от 474 до 591 миллиона рублей. Общая площадь всех помещений – 30 тысяч квадратных метров.

Прощай, Land Rover: угнанную 6 лет назад в Германии иномарку нашли в Красноярске

Нашли машину случайно. Полицейские остановили Land Rover для проверки и выяснили, что автомобиль был угнан в Дюссельдорфе в далеком 2014 году. К водителю претензий никаких, а вот как автомобиль оказался в Красноярске, придется разобраться.

В Красноярском крае семья собирает 164 миллиона рублей на укол для больного ребенка

Препарат за «космическую» цену требуется ребенку с диагнозом спинально-мышечная атрофия из Лесосибирска. Называется лекарство «Zolgensma». Родители малыша в отчаянии, но не теряют надежду, что необходимая сумма все-таки наберется.

«Социальный взрыв никому не нужен»: собственник полигона в Красноярске отказался от 900 тонн ядовитых отходов

Выяснилось, что компания «Зеленый город» отказалась от идеи везти в полигон под Красноярском ядовитые пестициды из Амурской области. Такое решение было принято, после волны народного негодования и личного вмешательства губернатора региона. Теперь отходы останутся там, где находятся сейчас.