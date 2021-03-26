КЭФ-2021: дата проведения, программа и мероприятия

Фото: Красноярский экономический форум

Главная тема мероприятия КЭФ-2021 – «Экономика и пандемия: российский взгляд». Основным местом проведения станет СФУ. В рамках Красноярского экономического форума будут представлены презентации инвестпроектов, планируемых и реализуемых в Енисейской Сибири.

Гости и участники форума обсудят пути выхода из ковдиного кризиса и адаптацию российской экономики под новые вызовы «постковидного» мира.

Дата и место проведения КЭФ-2021:

Форум пройдет с 12 по 16 апреля 2021 года. Главной площадкой мероприятия станет СФУ. Традиционная экспозиция организаций и проектов пройдет в режиме онлайн, а ключевые события Форума будут транслироваться на ТВ и в Сети.

Регистрация на КЭФ-2021

Для участия в онлайн-мероприятиях Форума желающие должны зарегистрироваться на сайте КЭФ21.РФ. Это позволит посетить самые интересные события удаленно, принять участие в интерактивных форматах и получать самую свежую информацию.

Кроме того, доступны еще два вида регистрации: платная и по приглашению для очного участия в деловой программе. Аккредитация для СМИ доступна до 10 апреля. Дополнительную информацию можно узнать по номеру call-центра 8 (499) 940-12-00.

Отбор на молодежную площадку КЭФ-2021 «Поколение 2030» продлится до 31 марта. В анкете нужно указать личные данные и представить описание проекта для Форума. Участников со статусом «Лидер» выберут по итогам конкурса на форсайт-сессии за неделю до открытия площадки.

Если вы желаете посетить мероприятие в качестве гостя, до 5 апреля нужно предоставить контактные данные, написать мотивационное письмо и сделать публикацию о Молодежной площадке в соцсетях.

Нововведения КЭФ-2021

Экспозиция мероприятия будет виртуальной. Гости Форума смогут ознакомиться с ней на специальных touch-панелях и сохранить интересную информацию на свой смартфон.

На официальном сайте КЭФ-2021 покажут работу экспертных студий в Москве, Берлине и Сингапуре.

Программа КЭФ-2021

12 апреля:

Мероприятия молодежной площадки «Поколение 2030»

Обсуждения по темам: «Как цифровые технологии влияют на темпы развития профессий?», «Бизнес 4.0. Цифровые решения для экономики будущего»; «Город в эпоху цифровой культуры». Экспертные сессии, воркшопы, case-study: «Интеллектуальные сервисы для бизнес-решений», «Цифровые процессы в городской среде» и тд.

Молодежная площадка пройдет в смешанном формате. В оффлайне примут участие 450 гостей, в онлайне – около 800 участников.

13 апреля:

Второй день работы площадки «Поколение-2030». Мероприятие пройдет в полностью дистанционном формате. Посетители примут участие в дискуссиях с экспертами из Москвы, Берлина, Сингапура и Красноярска. Также будут подведены итоги площадки.

14 апреля:

12:00-13:00 – Стратегия развития экономики России 2035

- Инвестиции в будущее и настоящее РФ

- Новые компетенции и кадры

- Экология и человек в постпандемическом мире

14:00-15:30 – пленарное заседание «Экономика и пандемия: российский взгляд»

16:00-17:30 – онлайн-роудшоу кип «Енисейская Сибирь»

- Промышленные и передовые производственные технологии

- Новые компетенции и кадры

- Цифровизация и новые технологии

Заседание попечительского совета РГО.

18:00-19:30 – Инвестиции в будущее и настоящее РФ

- Промышленные и передовые производственные технологии

- Ресурсы и энергетика

- Цифровизация и новые технологии

- Экология и человек в постпандемическом мире

15 апреля:

Студия Красноярск: 14:00-15:00 – Инвестиции в будущее и настоящее РФ

15:30-16:30 – Пространственное развитие

17:00-18:00 – Пространственное развитие.

Студия Москва: 14:00-15:00 – Экология и человек в постпандемическом мире

15:30-16:30 – Цифровизация и новые технологии

17:00-18:00 - Экология и человек в постпандемическом мире

Студия Берлин: 14:00-15:00 – международная дискуссия «Тренды и тенденции развития мировой экономики»

15:30-16:30 – Промышленность и передовые производственные технологии

17:00-18:00 – Инвестиции и в будущее и настоящее РФ

Студия Сингапур: 14:00-15:00 – Цифровизация и новые технологии

15:30-16:30 – Цифровизация и новые технологии.

16 апреля:

Студия Красноярск: 12:30-13:30 – Серия презентаций перспективных инвестиционных проектов

14:00-15:00 – Экспертная дискуссия «Киноиндустрия как драйвер развития креативной экономики Енисейской Сибири»

15:30-16:30 – Новые компетенции и кадры.

Студия Москва: 12:30-13:30 – Пространственное развитие

14:00-15:00 – Инвестиции в будущее и настоящее РФ

15:00-16:30 – Open Talk

Студия Берлин: 14:00-15:00 – Экология и человек в постпандемическом мире

15:30-16:30 – Ресурсы и энергетика

Студия Сингапур: 12:30-13:30 – Новые компетенции и кадры

14:00-15:00 – Пространственное развитие.