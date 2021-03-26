Пробился через буран на тракторе: полицейский в Якутии дважды спас людей от гибели в непогоду

В сильную пургу рыбаки на УАЗе увязли в снегу. Если бы не участковый Григорий Николаев, все могло бы закончиться печально. Фото: МВД по Республике Саха (Якутия).

Участковый из Якутии Григорий Николаев в одночасье стал героем соцсетей. Еще бы: в этом году полицейскому удалось спасти людей от гибели в непогоду - сразу дважды.

Застряли в снежной пустыне

Первый случай произошел в середине января в Нюрбинском районе. И вот что ему предшествовало: двое мужчин, 58-ми и 62-х лет, уехали работать на конебазу в глуши. Но не рассчитали. В какой-то момент поняли, у них на исходе и продукты, и бензин для снегоходов, и топливо для генератора. Кругом никого, снежная пустыня, из которой не выбраться. На мобильниках остались последние деления. Едва успели дозвониться до родных: «Помогите!». И оба телефона замолчали.

Между тем ударили 50-градусные морозы. Было понятно: еще немного, и люди могут погибнуть. Сколько бы они продержались без еды в стынущей хибаре? Близкие забили тревогу, кинулись в полицию. Тогда Григорий Николаев вместе с сержантом Львом Герасимовым приняли решение: срочно выдвигаемся. 80-километровый бросок на снегоходах в лютую стужу, и они на месте. К счастью, люди дождались, уцелели. Их скоро вернули домой. Спасибо полицейским!

А в январе Григорий Николаев вместе с напарником вызволили застрявших в глуши без продуктов и топлива мужчин. Фото: МВД по Республике Саха (Якутия).

Машина заглохла в пургу

Невероятно, но история повторилась буквально на днях. И снова – с тем же участковым Нюрбинского района Григорием Николаевым. Теперь в беду попали рыбаки. 68-летний мужчина на УАЗе отправился с друзьями на «тихую охоту». К четырем часам дня обещали быть обратно, но, увы…

Сын пропавшего тут же обратился в полицию. Терять время было нельзя: разыгралась жестокая пурга, рыбаки могли заблудиться и замерзнуть. Прошли считанные минуты, а участковый Николаев уже катил в село Кюндядя (в окрестностях которого потерялись мужчины).

Там выяснилось: они уехали на рыбалку в отдаленное место. Дорогу туда замело – на машине не добраться. Тогда участковый нашел тракториста, убедил его помочь. Вместе через буран они пробились на тяжелой технике. И сумели найти пострадавших!

"Победитель непогоды" Григорий Николаев. Фото: МВД по Республике Саха (Якутия).

Оказалось, их УАЗик увяз в снегу. Как ни бились, сдвинуть его с места так и не смогли. Пока пытались вырулить, вышло все топливо. Машина заглохла, ее стало заметать. Позвать на помощь было невозможно: захолустье, связи нет. Но повезло: неподалеку приметили охотничью избушку, там и укрылись от бурана. А через некоторое время на подмогу пришел участковый. Совпадение? Не думаем! Такая уж работа – в том числе, людей спасать.