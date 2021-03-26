Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 марта 2021 года: более 66 тысяч заболевших

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу на пятницу 26 марта в Красноярском крае выглядят следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 66 038 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 128 случаев. Темп прироста за сутки – 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Самые большие показатели в Красноярске – 33, в Ачинске – 18, Дивногорске – 9 и Норильске – 8 новых заразившихся.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 631 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 023 человека, снято с медицинского наблюдения – 1 104. Проведено тестов на коронавирус всего 2 501 869, из них за последние сутки 5 369. За сутки вылечили 117 человек, всего с начала пандемии – 61 120. Потери составили за сутки 13 человек, всего 3 095.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 130 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 5 928 пациентов выздоровели, 96 скончались. Н лечении 106 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 047 человека, в том числе за минувшие сутки 4. Выздоровели 3 914, в том числе за сутки 5. Количество летальных исходов – 53. На самоизоляции 46 человек.