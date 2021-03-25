Новые заводы и больницы: РУСАЛ инвестировал в развитие Сибири более 6 млрд долларов

Перечислим крупные проекты, принципиально важные для развития Сибири и всей страны. Так, весной 2019 года РУСАЛ запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода в промышленную эксплуатацию на проектной мощности. Напомним, завод - часть Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО) - уникального совместного проекта компаний РУСАЛ и «РусГидро». Богучанский алюминиевый завод, БоАЗ, - это самое современное производство алюминия в России и одно из лучших предприятий мира.

Бюджет строительства первой серии завода, начатого еще основателем компании Олегом Дерипаска, мощностью 298 000 тон в год составил 1,69 млрд долларов. По итогам 2020 года, капзатраты РУСАЛа составили почти 900 млн долларов. Значительная их часть пошла на строительство в Иркутской области Тайшетского алюминиевого завода, который планирует выпустить первый металл уже в этом году и Тайшетской анодной фабрики. Прогноз капзатрат на 2021 год - 1-1,1 млрд долларов, в том числе на модернизацию Саяногорского алюминиевого завода.

Один из самых значимых социальных проектов РУСАЛа в год борьбы с пандемией - строительство семи медицинских клиник в Хакасии, Иркутской области, Красноярском крае и на Урале. Госпитали, оборудованные самой современной медицинской техникой, появились в Саяногорске, Ачинске, Богучанах, Братске, Тайшете, Шелехове и Краснотурьинске. Инвестиции составили четыре миллиарда рублей. Клиники рассчитаны на 60-120 мест и стали структурными подразделениями городских больниц. На открытии «Медицинского центра помощи и спасения» присутствовал губернатор Красноярского края Александр Усс и Олег Дерипаска.

На проекты РУСАЛ частично направляет и дивиденды, полученные от Норникеля, что полностью соответствует позиции основателя компании и недавнему посланию президента о необходимости инвестировать средства в России. Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы – уникальные для России проекты, строительство которых начал Олег Дерипаска.