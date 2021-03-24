Siberian Power Show в Красноярске 2021: кто приедет, куда сходить и программа мероприятия

Фото: Дмитрий КОТОВ
Один из важнейших спортивных фестивалей Сибири мог не состояться из-за пандемии коронавируса. Организаторы объявили о проведении лишь в феврале текущего года, так что все желающие все-таки смогут присоединиться к грядущему фитнес-безумию, которое пройдет 3-4 апреля. Представляем вашему вниманию Siberian Power Show в Красноярске 2021.
Место и дата проведения
Красноярск, ул. Авиаторов, 19 «МВДЦ Сибирь». С 10:00 3 апреля по 22:00 4 апреля.
Программа 3 апреля 2021
Павильон 1: главная сцена:
10:00-16:00 – Бодибилдинг – двукратный чемпион России и бронзовый призер SPS 2020 Зуфар Бадрунов, чемпион России 2018 Сергей Данилов, Кирилл Назаренко и Денис Бажанов.
16:40-19:00 – Соревнование по пощечинам – до 1 апреля на электронный адрес slap-sps@mail.ru принимаются заявки на участие в соревновании. Необходимо указать ФИО, рост-вес, свое фото и ссылку на любую соцсеть. Призовой фонд 50 тысяч рублей.
Павильон 1: вторая сцена:
Весь день – брейкданс баттл
Павильон 2: главная сцена:
Весь день – бодибилдинг
Павильон 2: вторая сцена:
CrossFit – 13:00. Индивидуальный – категория Б (любители)
Павильон 3:
Смешанные единоборства – с 9:00. Пройдет бой за пояс лиги EPBF между Владимиром Барановым и Владимиром Полозовым
Павильон 4:
Siberian Strongman Cup – предварительные соревнования
Павильон 5:
Пауэрлифтинг – весь день. Предварительные соревнования
Концертный зал Grand Hall Siberia
Pole Dance – с 9:00. Соревнования проводятся в категориях дети, любители, профессионалы, продолжающие, дуэты
Программа 4 апреля 2021
Павильон 1: главная сцена:
Подъем на бицепс; воркаут (фристайл); Arm-Fight; Армрестлинг (финал)
Павильон 1: вторая сцена:
Стритлифтинг; Гиревой спорт;
Павильон 2: главная сцена
SIBERIAN PRO SHOW – 17:00. В Красноярске впервые выступит легендарный Михаил Шивляков. Его главным конкурентом считается трехкратный победитель SPS Евгений Маркин.
Павильон 2: вторая сцена
CrossFit – командный зачет – категория A (Elite) призовой фонд за 1 место – 50 тысяч рублей; 30 тысяч рублей – за второе место; 20 тысяч рублей – за третье место.
Павильон 3:
Смешанные единоборства – с 9:00. Состоится поединок между 109-килограммовым Толей и 66-килограммовым Володей. Это первый бой с такой разницей в весе в Красноярске.
Павильон 4:
Битва блогеров в стиле Strongman
Павильон 5:
Пауэрлифтинг – финал в дивизионах amateur и PRO среди мужчин и женщин
Концертный зал Grand Hall Siberia
Siberian Dance Contest – 10:00-15:00
Детский фитнес – 10:00-15:00.
Семинары
Диетолог, нутригенетик, фармацевт Андрей Золотарев объяснит алгоритм действия при восстановлении спортсменов, а также расскажет об опасностях и пользе приема витамина Д. 12:05 – Конференц-зал с 24 марта
Абсолютный чемпион мира и Европы по классическому бодибилдингу Станислав Линдовер расскажет о научном подходе к коррекции веса. 12:08 – Конференц-зал с 24 марта
Известный бодибилдер Адам Абакаров проведет интерактивный семинар в формате вопрос-ответ. 12:10 – Конференц-зал с 24 марта
Абсолютный чемпион России 2020 года Виталий Угольников проведет семинар в интерактивном формате живого общения.
Билеты
Siberian Power PRO Show
Сектор А – 3500 рублей;
Сектор Б – 2000 рублей;
Сектор С – 1300 рублей.
Siberian Dance Contest
Амфитеатр – 1200 рублей
Финал Strongman Cup
Сектор А – 3500 рублей;
Сектор Б – 2000 рублей;
Сектор С – 1300 рублей.
Pole Dance
Партер – 1000 рублей;
Амфитеатр – 750 рублей.
Siberian Dance Contest
Амфитеатр – 1200 рублей.
Siberian Power Show EXPO 3 и 4 апреля
500 рублей
Гости
Михаил Кокляев – восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике;
Виктор Блуд – основатель движения «Силачи старой школы» и мировой рекордсмен в категории до 90кг;
Гога Тупурия – профессиональный тренер, массажист и блогер;
Дарья Наваррская – тренер и звезда бодифитнеса;
Сергей Миронов – культурист, фитнес-модель и блогер;
Александр Вишневский – чемпион мира по бодибилдингу и президент Российской Федерации бодибилдинга;
Алексей SportFaza Мокшин – спортсмен, основатель проекта «SportFaza» и блогер с аудиторией более 1 млн человек;
Андрей Луценко – журналист и ютуб-блогер с аудиторией более 800 тысяч человек;
Виталий Угольников – действующий чемпион мира по бодибилдингу;
Андрей Скромный – чемпион России по бодибилдингу среди юниоров и двукратный вице чемпион России.