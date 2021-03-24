Siberian Power Show в Красноярске 2021: кто приедет, куда сходить и программа мероприятия

Фото: Дмитрий КОТОВ

Один из важнейших спортивных фестивалей Сибири мог не состояться из-за пандемии коронавируса. Организаторы объявили о проведении лишь в феврале текущего года, так что все желающие все-таки смогут присоединиться к грядущему фитнес-безумию, которое пройдет 3-4 апреля. Представляем вашему вниманию Siberian Power Show в Красноярске 2021.

Место и дата проведения

Красноярск, ул. Авиаторов, 19 «МВДЦ Сибирь». С 10:00 3 апреля по 22:00 4 апреля.

Программа 3 апреля 2021

Павильон 1: главная сцена:

10:00-16:00 – Бодибилдинг – двукратный чемпион России и бронзовый призер SPS 2020 Зуфар Бадрунов, чемпион России 2018 Сергей Данилов, Кирилл Назаренко и Денис Бажанов.

16:40-19:00 – Соревнование по пощечинам – до 1 апреля на электронный адрес slap-sps@mail.ru принимаются заявки на участие в соревновании. Необходимо указать ФИО, рост-вес, свое фото и ссылку на любую соцсеть. Призовой фонд 50 тысяч рублей.

Павильон 1: вторая сцена:

Весь день – брейкданс баттл

Павильон 2: главная сцена:

Весь день – бодибилдинг

Павильон 2: вторая сцена:

CrossFit – 13:00. Индивидуальный – категория Б (любители)

Павильон 3:

Смешанные единоборства – с 9:00. Пройдет бой за пояс лиги EPBF между Владимиром Барановым и Владимиром Полозовым

Павильон 4:

Siberian Strongman Cup – предварительные соревнования

Павильон 5:

Пауэрлифтинг – весь день. Предварительные соревнования

Концертный зал Grand Hall Siberia

Pole Dance – с 9:00. Соревнования проводятся в категориях дети, любители, профессионалы, продолжающие, дуэты

Программа 4 апреля 2021

Павильон 1: главная сцена:

Подъем на бицепс; воркаут (фристайл); Arm-Fight; Армрестлинг (финал)

Павильон 1: вторая сцена:

Стритлифтинг; Гиревой спорт;

Павильон 2: главная сцена

SIBERIAN PRO SHOW – 17:00. В Красноярске впервые выступит легендарный Михаил Шивляков. Его главным конкурентом считается трехкратный победитель SPS Евгений Маркин.

Павильон 2: вторая сцена

CrossFit – командный зачет – категория A (Elite) призовой фонд за 1 место – 50 тысяч рублей; 30 тысяч рублей – за второе место; 20 тысяч рублей – за третье место.

Павильон 3:

Смешанные единоборства – с 9:00. Состоится поединок между 109-килограммовым Толей и 66-килограммовым Володей. Это первый бой с такой разницей в весе в Красноярске.

Павильон 4:

Битва блогеров в стиле Strongman

Павильон 5:

Пауэрлифтинг – финал в дивизионах amateur и PRO среди мужчин и женщин

Концертный зал Grand Hall Siberia

Siberian Dance Contest – 10:00-15:00

Детский фитнес – 10:00-15:00.

Семинары

Диетолог, нутригенетик, фармацевт Андрей Золотарев объяснит алгоритм действия при восстановлении спортсменов, а также расскажет об опасностях и пользе приема витамина Д. 12:05 – Конференц-зал с 24 марта

Абсолютный чемпион мира и Европы по классическому бодибилдингу Станислав Линдовер расскажет о научном подходе к коррекции веса. 12:08 – Конференц-зал с 24 марта

Известный бодибилдер Адам Абакаров проведет интерактивный семинар в формате вопрос-ответ. 12:10 – Конференц-зал с 24 марта

Абсолютный чемпион России 2020 года Виталий Угольников проведет семинар в интерактивном формате живого общения.

Билеты

Siberian Power PRO Show

Сектор А – 3500 рублей;

Сектор Б – 2000 рублей;

Сектор С – 1300 рублей.

Siberian Dance Contest

Амфитеатр – 1200 рублей

Финал Strongman Cup

Сектор А – 3500 рублей;

Сектор Б – 2000 рублей;

Сектор С – 1300 рублей.

Pole Dance

Партер – 1000 рублей;

Амфитеатр – 750 рублей.

Siberian Dance Contest

Амфитеатр – 1200 рублей.

Siberian Power Show EXPO 3 и 4 апреля

500 рублей

Гости

Михаил Кокляев – восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике;

Виктор Блуд – основатель движения «Силачи старой школы» и мировой рекордсмен в категории до 90кг;

Гога Тупурия – профессиональный тренер, массажист и блогер;

Дарья Наваррская – тренер и звезда бодифитнеса;

Сергей Миронов – культурист, фитнес-модель и блогер;

Александр Вишневский – чемпион мира по бодибилдингу и президент Российской Федерации бодибилдинга;

Алексей SportFaza Мокшин – спортсмен, основатель проекта «SportFaza» и блогер с аудиторией более 1 млн человек;

Андрей Луценко – журналист и ютуб-блогер с аудиторией более 800 тысяч человек;

Виталий Угольников – действующий чемпион мира по бодибилдингу;

Андрей Скромный – чемпион России по бодибилдингу среди юниоров и двукратный вице чемпион России.