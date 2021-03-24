Кире очень нужен дом: отработавшую на красноярской таможне овчарку отправляют на заслуженный отдых

Отслужившую на красноярской таможне овчарку отправляют на заслуженный отдых. Фото: красноярская таможня

Кира – бельгийская овчарка. Умница, наблюдательная и совершенно не агрессивная собака. Напротив, даже немного робкая, если оказывается в незнакомой ситуации или с незнакомыми людьми. Очень любит поиграть. И главное – она отлично воспитана, как-никак шесть лет прослужила на Красноярской таможне, занималась поиском наркотиков, причем успешно.

Сейчас Кире семь лет, она родилась в 2014 году. Для служебной собаки – это не тот возраст, чтобы уходить на пенсию, но с Кирой произошел несчастный случай год назад, она сломала хвостовые позвонки. Ветеринарный врач сделал все возможное, чтобы максимально сохранить ей здоровье. К сожалению, хвост пришлось ампутировать, чтобы снять болевые ощущения. Но после травмы у Киры периодически возникают проблемы с выделительной системой. Работать на таможне она уже не может. И как ни жаль, но приходится ее списать. А после этого оставить ее на довольствии нельзя.

Сейчас Кира пока находится в Кызыле. Ей нужен новый дом и добрый хозяин. И если продолжить лечение, с девочкой все будет в порядке. Посмотрите, какая умница на фото. Если понравилась и вы готовы позаботиться о ней, позвоните в кинологический отдел Красноярской таможни по Республике Тыва по телефону: 8 (394-22) 2-59-02.