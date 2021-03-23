Новости сегодня: что случилось в Красноярске 23 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем главные новости Красноярска на сегодня, 23 марта 2021.

«Скрывался 16 лет»: арестован красноярский адвокат, подозреваемый в организации похищения двоих людей

Юриста поймали в Подмосковье. Следователи выяснили, что в 2005 году он участвовал в похищении двух человек в Норильске. После того, как узников освободили, адвокат был единственным, кого не могли задержать. Нашли мужчину лишь спустя 16 лет. Он прятался под чужой фамилией. Сейчас с ним работают следователи.

Жительница Красноярска чуть не погибла во время аборта

Девушка сама вызвала скорую помощь, которая доставила ее в больницу. Изначально врачи посчитали, что произошел рядовой выкидыш, но оказалось, что его спровоцировала сама красноярка с помощью народных средств.

Губернатор Красноярского края потребовал усовершенствовать систему питания в регионе

Александр Усс заявил, что регион должен задействовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы представить правительству РФ варианты решения проблемы после нескольких волн отравлений в Красноярске и Железногорске. Глава региона призвал принять участие в обсуждении вопроса не только власти, но также общественность, родителей, бизнес и различные ведомства.

В Красноярском крае погиб человек при пожаре в реабилитационном центре

Под Красноярском произошел очередной смертельный пожар. На этот раз сгорел реабилитационный центр в деревне Сорокино Манского района. В пожаре погиб один человек – 60-летний пациент. Следком возбудил уголовное дело и сейчас разбирается в обстоятельствах трагедии.

Струя бетона убила рабочего на стройке в Красноярском крае

Трагедия произошла во время бетонирования пола в Шарыпове. Во время работ хомут, связывающий трубы бетоновода, разорвался, и в итоге содержимое ударило в грудь 58-летнего мужчины. Он скончался на месте. Следователи уже возбудили уголовное дело.