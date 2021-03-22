Директор юридической фирмы задушил любимую из ревности и растворил ее тело в кислоте Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткая история произошла месяц назад в Красноярске. Сейчас этим занимается Следственный комитет, но криминалистам придется сильно потрудиться, ведь в этом деле... нет тела.

28 февраля примерно в 11 ночи на стол оперативного дежурного отдела полиции легла необычная явка с повинной от Александра В. Он – 32-летний генеральный директор небольшой фирмы, ни разу не имевший проблем с законом, более того – по иронии судьбы оказывавшей юридические услуги в Красноярске. Признался, что совершил убийство любимой женщины, не выдержав собственной ревности. По поводу или без, но в подозрениях в последнее время он доходил до неистовства.

В 2 часа ночи 27 февраля очередной скандал в квартире любимой (они жили раздельно, не были женаты, а вот в каких отношениях и с кем официально состояли, не уточняется) на ту же тему достиг апогея. Ревнивец задушил женщину первым попавшимся под руку электрошнуром. И только потом опомнился.

Садиться в тюрьму на долгие годы юрист не захотел. И решил скрыть следы преступления. В тот момент, вероятно, он вспомнил персонажей культового сериала «Во все тяжкие» и решил избавиться от улик аналогичным способом – растворить тело. Поместил его в 200-литровую пластмассовую бочку и вывез в арендованный гараж. Там залил фтороводородной кислотой.

И все же уйти от закона ему не удастся. Вечером того же дня подозреваемый оказался в полиции и написал явку с повинной. Остается добавить, что визуально опознать тело погибшей оказалось невозможно, потребовалась помощь специалистов.

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