Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 марта 2021 года: за сутки выздоровели 116 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 22 марта. По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано всего 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 126 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края. Наибольшие показатели: в Красноярске – 30 случаев, Минусинске – 18, Ачинске – 14.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 126 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 009 человек, а снято с медицинского наблюдения – 811. Проведено тестов на коронавирус всего 2 491 506, из них за последние сутки 2 201.

Распределение по городам и районам края

Всего выздоровевших от коронавируса – 60 774 человека, в том числе за сутки 116. Количество летальных исходов – 3 061, в том числе потери за сутки составили 10 человек.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом, нет и выписавшихся. На лечении от коронавируса находятся 99 железногорцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрированы 6 101 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 907 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

В Зеленогорске: всего заболевших 4039 человек, в том числе за минувшие сутки 11. Выздоровели 3 889, в том числе за сутки 0. Количество летальных исходов – 52.. На самоизоляции 52 человек.