Что известно об экс-управляющем «Хакасэнергосбыта» Игоре Шульгине, задержанном по обвинению в мошенничестве

Фото: АО "Хакасэнергосбыт"

С чего все началось?

На днях, 19 марта 2021 года, полиция провела массовую облаву на бывших глав региональных энергосбытных компаний. Всего силовики задержали 11 экс-топ-менеджеров. Среди них и бывший руководитель «Хакасэнергосбыта» Игорь Шульгин. Управленца, как и его коллег, обвиняют в мошенничестве в крупном размере и участии в преступном сообществе.

По версии МВД, криминальная группа работала под прикрытием ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» с 2014 по 2019 год, руководителями которых выступали Юрий Шульгин, Эльдар Османов и Баграт Катальянц. Бывший руководитель «Хакасэнергосбыта» Игорь Шульгин также являлся одним из главных лиц организации. Он занимал пост заместителя генерального директора ЗАО.

Под началом «Межрегионсоюзэнерго» «Хакасэнергосбыт» вместе с другими подконтрольными компаниями выдавали займы, покупали ценные бумаги, уступали право требования и вносили деньги в уставной капитал.

Финансировалось это за счет технических кредитов АКБ «Мосуралбанка». В итоге, по версии следствия, Игорь Шульгин со товарищи выводили деньги из оборота энергосистемы на частные счета и подставным фирмам. Созданная задолженность погашалась, естественно, за счет потребителей электричества. До поставщиков услуг деньги не доходили, а оправдывались энергетики нехваткой средств в обороте.

В итоге, за 5 лет на зарубежные счета было выведено более 10 млрд рублей. Эти деньги должны были пойти на оптовую закупку электричества, выполнение государственных программ и поддержание сетей в рабочем состоянии.

Сейчас полиция ищет предполагаемых организаторов группировки. Их объявили в международный розыск, а имущество обвиняемых и подконтрольных фирм арестовано на 7 млрд рублей.

Фото: правительство Республики Хакасия

Кто такой Игорь Шульгин?

О трудовом пути и жизни Игоря Шульгина известно немного, так как еще в бытность главным ресурсником Хакасии, он был не самой публичной личностью.

На пост генерального директора «Хакасэнергосбыта» Шульгин заступил 1 февраля 2010 года. На этой должности он проработал меньше года.

Уже с 1 января 2011 года решением совета директоров Шульгин начала совмещать два поста – заместителя генерального директора той самой ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» и управляющим ОАО «Хакасэнергосбыт». При этом решение о вступлении в холдинг было принято еще в августе 2010 года.

Первые видимые проблемы с главной коммунальной компании республики начались в 2014 год. В 2015 году Хакасэнергосбыт не досчитался 1,4 млрд рублей. Тогда Шульгин говорили, что всему виной «серые» схемы, по которым работают коммунальщики. Он сетовал, что из-за фирм-«однодневок» «Хакасэнергосбыт не может рассчитаться за электричество на оптовом рынке:

- Подобные схемы эксплуатации энергообъектов и неплатежи потребителей не просто создают ситуацию, когда «Хакасэнергосбыт» не может оплатить электроэнергию на оптовом рынке и своевременно рассчитаться с сетевой компанией. Это лишь часть проблемы. Такой подход неизбежно приведет к разрушению объектов коммунальной инфраструктуры и возникновению чрезвычайных ситуаций.

Не обошел стороной он и потребителей, которые «забывали» платить по счетам:

- Мы не можем рассчитаться с сетевой организацией, у нас долг более миллиарда рублей. Хакасэнергосбыту потребители должны почти 1,4 миллиарда рублей. Для Хакасии это просто критические цифры, так как в республике небольшой объем потребления энергии. Сетевая организация не может вовремя проводить ремонты, реализовывать инвестиционные проекты. Бездействие руководителей ЖКХ и глав сельских советов приводит к тому, что эта проблема переросла в общереспубликанскую. Мы вынуждены производить отключения объектов.

Фото: АО "Хакасэнергосбыт"

Что в итоге?

В 2017 году, как и предсказывалось ранее, энергетика Хакасии просто рухнула. 12 мая «МРСК Сибири» направило в Арбитражный суд заявление о признании «Хакасэнергосбыта» банкротом. На тот момент компания задолжала более 1,6 млрд рублей. Под угрозой оказалась обеспечение региона электричеством.

Тогда Шульгин объяснил катастрофу тем, что потребители просто не платят за электроэнергию. Он признался, что долги начали копиться с 2012 года.

В августе 2018 года «Хакасэнергосбыт» начал процедуру банкротства. Игоря Шульгина сменил временный управляющий Дмитрий Воронин. Тогда сообщалось, что расплачиваться с кредиторами энергосбытная компания будет, распродавая своё имущество. На сегодняшний день конкурсным управляющим «Хакасэнергосбыта» является Андрей Малинов.

И вот спустя почти три года Игорь Шульгин стал фигурантом одного из самых громких коммунальных скандалов в современной истории России. Теперь следователи будут выяснять, кто виноват – потребители, «забывающие» платить за свет или всему виной мошеннический сговор.