Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 22 марта 2021 года: за сутки скончались еще 12 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 22 марта 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Информация по коронавирусу на утро понедельника 22 марта выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 65 530 лабораторно подтвержденный случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 127 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 928 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 029 человек. Снято с медицинского наблюдения – 756. Проведено тестов на коронавирус всего 2 489 305, из них за последние сутки 4 659.

Количество выздоровевших 60 658 человек, в том числе за минувшие сутки 117. Количество потерь – 3 051, в том числе за сутки скончались от коронавируса 12 человек.

Обновленных данных по закрытым городам на этот час нет.