В Якутии два года реализуется проект повышения уровня образования школьников

Заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская оценила ход реализации проекта социального воздействия в сфере образования. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)

Задумка в следующем: у детей ищут таланты и склонности, помогают их проявить и повышают таким образом интерес к учебе. Идея принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ. Ее поддержало правительство Якутии, а реализует Высшая школа экономики (ВШЭ) при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока.

Эксперимент решили провести в Якутии. Здесь запустили в 2019 году первый в России проект социального воздействия на базе существующих 27 школ. Он охватил примерно 5 тысяч школьников. Республику выбрали неслучайно. Это один из регионов, где реализуется большое количество социальных проектов. Но данный проект особенный. Он представляет собой соглашение между государством и организатором-инвестором. Оно предусматривает, что выполненная работа оплачивается из бюджета только после того, как достигается определенный социальный эффект. Социальный эффект – повышение образовательных результатов учащихся на 10 процентов по всем установленным паспортом проекта показателям.

На первый взгляд простую идею решили воплощать разными путями. Фундаментом стала информационно-аналитическая система «Паспорт школы». Она собирает сведения об успеваемости школьников и анализирует их. Данные обобщенные — никаких личных сведений в широком доступе не найти. Но эта информация (по каждому предмету отдельно) помогает оценить, насколько эффективен новый проект. Если показатели растут, значит, авторы идеи двигаются в правильном направлении.

«Можно много говорить о том, что мы улучшаем, но это всегда должно базироваться на какой-то статистике, — объясняет заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская. — Мы должны понимать, что мы анализируем, мы должны отталкиваться от базовых точек, смотреть, как на протяжении всего цикла проекта эти результаты меняются. Это очень важно потом внедрять во всех школах республики, чтобы результаты были эффективными».

Второе направление — «Школа успеха». Это по сути персональная программа развития каждого школьника. Своего рода история успеха. В ее основе идея о том, что все дети талантливы по-своему. Надо просто этот талант раскрыть. Перед составлением персональной программы школьника оценивают. Но не так, как это принято в школе еще с советских времен, — по пятибалльной системе, а широко и разносторонне. Чтобы ответить на вопрос, какие у человека сильные и слабые стороны. «Наш проект не работает только с успешными или менее успешными учениками. Он сфокусирован на каждом ученике школы», — заверяет Ячевская.

Когда ребята раскрывают свой внутренний потенциал, учеба в школе начинает обретать смысл. Из абстрактной обязанности «учиться, чтобы в будущем вышел толк» это начинает напоминать движение к определенной цели. «Это уже не просто, например, урок математики, куда нужно прийти и что-то очень занудное запомнить, а потом не забыть до экзамена. У ученика появляется осмысленность того, зачем он это делает. У него появляется профессиональный интерес. Он находит в себе внутренние скрытые возможности и таланты», — продолжает зампред ВЭБ.РФ.

Но путь к осознанности в учебе школьник не будет проходить в одиночестве. Ему помогают учителя, которые под новый проект прошли повышение квалификации. Там им подробно объясняли, к примеру, что чаще всего недостаточно заставить ребенка вызубрить параграф из учебника. Куда лучше на уроке подготовить красочную презентацию или поискать интересную фактуру по теме. А лучше сделать и то и другое. Тогда каждый в классе сможет усвоить информацию в том виде, в каком ему удобно.

Но одной подготовки учителей мало. Школьник лишь часть времени проводит на учебе. Большую часть он все же находится в семье. И без помощи родителей все усилия педагогов могут пойти насмарку.

Дело не в том, чтобы превратить родителей в учителей или повесить на них школьные обязанности. Нужно, чтобы родители понимали, какая у их ребенка программа развития. Способствовали тому, чтобы он нашел себя, говорит Светлана Ячевская: «Важно, чтобы родители понимали трек развития своего ребенка и через общение и какие-то домашние практики помогали ребенку найти себя. Они должны его поддерживать и обязательно сами вовлекаться и участвовать. Тогда у ребенка появляется мотивация».

Специально для этого в Якутии создали «Родительский университет». Здесь родители не только учатся, но и обмениваются опытом в решении каких-либо проблем в воспитании. По словам Ячевской, организаторы хотели сформировать из взрослых сплоченное сообщество единомышленников. Эту задачу они выполнили.

Наконец, один из самых важных и уникальных подпроектов — Академия журналистики. Как рассказала зампред ВЭБ.РФ, изначально идея была в том, чтобы повысить результаты детей по русскому языку. Но потом стало ясно, что приходят в основном дети, которым интересна профессия журналиста. Так и родилась Академия. Теперь подпроект хотят распространить на всю республику.

По словам министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаила Сивцева, ключевой результат проекта социального воздействия — воспитание многогранного человека для жизни в глобальном мире — удастся увидеть не сразу. Но положительный эффект есть уже сейчас.

«Мы видим, что интерес у учителей через те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта, повышается. И родители тоже стали более вовлеченными и заинтересованными участниками учебного процесса. Основной результат мы увидим не сразу, через десятки лет. Мы говорим о воспитании человека многогранного, развитого, умеющего и готового жить в глобальном мире», — заключил он.