Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 20 марта 2021 года: за сутки 130 новых случаев заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 14 часов 19 марта 2021 года в Красноярском крае зарегистрировали в общей сложности 65 403 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 130 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели в Красноярске – 58, в Ачинске – 18, в Богучанском районе – 14.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 655 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 0913 человека, снято с наблюдения – 813. Проведено тестов на коронавирус всего 2 484 646, из них за последние сутки 4928. в общей сложности вылечились от коронавируса 60 541 человек, скончались – 3 039.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 094 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 (в том числе 2 новых). Выздоровели 5 898 пациент (за сутки 8), 95 скончались. На лечении 101 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 025 человека, в том числе за минувшие сутки 4. Выздоровели 3 874, в том числе за сутки 5. Количество летальных исходов – 51.