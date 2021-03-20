Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 марта 2021 года: за сутки 129 новых заражений Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки, 19 марта, общее число заражений коронавирусом в Красноярском крае достигло 65 257 лабораторно подтвержденный случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 129 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,2 процента.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели в Красноярске – 38, в Ачинске – 19, в Минусинске – 12.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13375 контактных людей, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 096 человек, снято с наблюдения – 819. Проведено тестов на коронавирус всего 2 479 718, из них за последние сутки 5 250.

Общее число вылечившихся от коронавируса с начала пандемии 60423, скончавшихся 3 029.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 092 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 (в том числе 2 новых). Выздоровели 5 890 пациент (за сутки 5), 95 скончались. На лечении 107 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 021 человека, в том числе за минувшие сутки 11. Выздоровели 3 869, в том числе за сутки 4. Количество летальных исходов – 51.