Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 марта 2021 года: за сутки 131 новых пациентов

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу на 14 часов 18 марта от оперативного штаба: в Красноярском крае зарегистрировано всего 65 144 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 131 случай заболевания. Темп прироста составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели в Красноярске – 38, Канске – 17, Богучанском районе – 10, Балахтинском районе – 10.

Распределение по территориям края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 13 098 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 091 человека, снято с наблюдения – 824. Проведено тестов на коронавирус всего 2 474 468, из них за последние сутки 5 748. Вылечили от коронавируса 60 302 человек, в том числе за минувшие сутки 119. Количество летальных исходов – 3 017, в том числе за сутки скончались 11 человек.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 094 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 (в том числе 2 новых). Выздоровели 5 898 пациент (за сутки 8), 95 скончались. На лечении 101 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 025 человека, в том числе за минувшие сутки 4. Выздоровели 3 874, в том числе за сутки 5. Количество летальных исходов – 51.