Российский миллионер в красном галстуке – подписчикам в соцсети: «Не спрашивайте, почему у него «Бентли», яхты, вертолеты... Фигачьте!»

Роман Гольдман

«Крик души» российского миллионера Романа Гольдмана взорвал (простите за заезженное выражение, но иначе не скажешь) социальные сети. Одни, ожидаемо, - пишут: «молодец мужик!», но больше язвительного: «Мы мало пашем. И, конечно не там!».

В Красноярске Роман Гольдман личность более чем известная, - ему принадлежит крупнейшие агропредприятия, сеть мясных магазинов и автозаправок, финансовый холдинг. Медийная личность (охотно общается с журналистами), спортсмен (занимается смешанными единоборствами), заботливый отец (в соцети десятки трогательных постов о своих детях), безусловный харизматик – человек, которому одни завидуют, другие вполне искренне симпатизируют.

По декларации (он еще и депутат местного Заксобрания) годовой доход 18 миллионов с лишним. Не скрывает, и не раз говорил в интервью журналистам – есть и вертолет, и яхта, гараж дорогих автомобилей, квартиры, список земельных участков нелегко пролистать до конца (см. декларацию). Биография «по классике», в 90-х разнорабочий, слесарь- сборщик, даже уборщик помещений. А в 2000-х уже директор ООО «Сангиллен», - бизнес, которой создал сам. Сегодня Гольдман владелец многопрофильного холдингов GOLDMAN GROUP (начал свою деятельность в 1999 году поставками нефтепродуктов). Сфера бизнеса – «оптово-розничные поставки нефтепродуктов, производство и продажа зерна, свиноводство, убойно-обвалочное производство, оптовая и розничная торговля мясом, производство и продажа продуктов питания, консервации».

У Гольдмана яркая биография, всего не перечислишь. Добавим, что пару лет назад миллионер развелся с первой женой, от которой у него трое детей. А недавно женился на эффектной блондинке Анастасии Михеевой, модели; владелице креативного агентства «Mihey Project», и шоу-рума элитных платьев Lady №1, которое разрабатывало элементы фирменного стиля для проектов Goldman Group.

Одним словом, пост в соцсети «владельца заводов, газет, пароходов...» в красном галстуке (в одежде тоже любит эпатаж, однажды показал свои туфли из крокодила) не мог не вызвать бурную реакцию...

«Время 9.20. Только что закончили планерку на нашем мясоконсервном заводе. Никого нет. Коммерческий блок уже дома. Только Рома и два директора. И никого. Так вы потом ребятки не спрашивайте, а почему у него бентли, яхты, вертолеты. Вы пашите. Это же тяжелоооо. Я сегодня продукты домой не успел купить, реально. И жена тоже работает, выкраивает... пальто. Поэтому вы не сидите, не завидуйте. Не смотрите киношки перед сном. А фигачьте».

Реакция не замедлила последовать, справедливости ради сказать, разная:

«Респект ему и каждому человеку, преданному своему делу. Успехов и процветания».

«Трудоголик он редкостный, конечно»

«Мы пашем, я вот, например, из родного Красноярска уехала во Владивосток. Работаю на заводе. Сутки на ногах. Для чего такое видео выкладывать, чтобы унизить тех, кто зарабатывает не на яхты, а на хлеб, одежду и ипотеку»

«Работаю по 24 часа - дежурства, остаюсь ещё на следующий день, где мой Бэнтли??? Или яхты??».

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