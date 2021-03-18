Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 18 марта 2021 года: количество зараженных превысило 65 тысяч

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 18 марта 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Информация по коронавирусу на утро 18 марта от оперативного штаба: в Красноярском крае зарегистрировано всего 65 013 лабораторно подтвержденный случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 132 случая заболевания. Темп прироста составил 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели в Красноярске – 49, Канске – 9, Норильске – 8.

Распределение по территориям края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 12 831 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 063 человека, снято с наблюдения – 841. Проведено тестов на коронавирус всего 2 468 720, из них за последние сутки 5 012. Вылечили от коронавируса 60 183 человек, в том числе за минувшие сутки 120. Количество летальных исходов – 3 006, в том числе за сутки скончались 12 человек.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске всего 6 092 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 (в том числе 2 новых). Выздоровели 5 890 пациент (за сутки 5), 95 скончались. На лечении 107 человек.

В Зеленогорске: всего заболевших 4 021 человека, в том числе за минувшие сутки 11. Выздоровели 3 869, в том числе за сутки 4. Количество летальных исходов – 51.