ВЭБ.РФ реализует в Якутии новый проект помощи людям с ограниченными возможностями

Соглашение при участии вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной было подписано между министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия), государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО "ВЭБ.ДВ" (группа ВЭБ.РФ).

Новый проект поддержки людей с ограниченными возможностями будет реализован в Якутии при содействии «ВЭБ.РФ». Для 12 человек с ментальными расстройствами будет создано отделение постоянного сопровождаемого проживания. Еще 18 человек будут получать услуги сопровождаемого проживания на дому по месту жительства. Соответствующее соглашение 17 марта подписали министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» и АО "ВЭБ.ДВ" (группа ВЭБ.РФ).

По словам вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной, социальный проект поддержки людей с ментальными расстройствами является уникальным не только для республики, но и для всей страны.

- Это первый подобный проект в России, наша республика выступает пионером, - отметила Ольга Балабкина. - В Якутии почти 1100 человек с ментальными нарушениями проживают в психоневрологических интернатах или получают иную форму государственной поддержи. Нам важно, чтобы они имели возможность социальной адаптации и научились в той или иной мере ориентироваться в окружающем мире. Поэтому проект, который предлагает к реализации госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», для нас очень ценен.

Старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич уверен, этот проект станет пробной моделью, вслед за которой в России будут реализованы и другие форматы поддержки людей с ограниченными возможностями.

- Это первый социальный проект подобного формата в России. Здесь мы все выступаем как первопроходцы. Нам нужно выстроить модель проекта социального воздействия для его дальнейшего масштабирования в стране, - говорит Михаил Алашкевич. - Такие проекты дают возможность сформировать альтернативные формы обслуживания людей с ограниченными возможностями.

Проект рассчитан на три года, с 1 апреля 2021-го по 31 марта 2024 года. Финансовые затраты в размере 77 миллионов рублей берет на себя правительство Якутии. Из бюджета республики выделяется грант в форме субсидии, который предоставляется организаторам при условии достижения социального эффекта по результатам реализации проекта. Организатором проекта выступает ВЭБ.ДВ, а его исполнение берет на себя ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" из Санкт-Петербурга.

- ГАООРДИ впервые участвует в реализации проектов социального воздействия, и мы рады, что корпорация ВЭБ.РФ предложила реализовать проект по теме сопровождаемого проживания людей инвалидностью – одной из самых инновационных и востребованных тем в сфере социального обслуживания, - считает председатель Ассоциации "ГАООРДИ" Маргарита Урманчеева. - Мы уверены, что проект реально улучшит жизнь людей с ментальными особенностями в Якутске и задаст вектор положительных изменений.

Поддержка людей с ментальными расстройствами стала вторым социальным проектом, который госкорпорация ВЭБ.РФ реализует в Якутии. В 2019 году в рамках нацпроекта "Образование" был запущен проект по повышению качества обучения якутских школьников. В образовательном эксперименте участвовали около 5 тысяч учеников и более 700 учителей из 27 школ муниципального района Хангаласский улус. Организаторы проекта поставили цель: повысить успеваемость детей на 10%, а так же помочь им добиться лучших результатов на всероссийских школьных олимпиадах.

ВЭБ.РФ активно сотрудничает с российскими регионами и запускает социальные проекты в области образования, спорта, занятости, соцзащиты, социального обслуживания граждан и многих других сферах. При этом госкорпорация использует особый финансовый инструмент - проект социального воздействия. Между государством и инвестором подписывается соглашение о том, что оплата организатору поступит только после достижения определённого социального эффекта, то есть конкретных улучшений в жизни людей.

При участии ВЭБ.РФ сейчас реализуются социальные проекты в 7 регионах России - Приморском крае, Ханты-Мансийском АО, Якутии, Свердловской области, Камчатском крае, Челябинской области и Республике Татарстан. Еще 6 проектов в сферах образования, сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями и спорта находятся в стадии проработки.