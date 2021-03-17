Ради 10 миллионов женщина из Красноярска заказала ограбление своей подруги

Теперь группировке грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

57-летняя жительница Красноярска сколотила преступную группировку и решила напасть на подругу, чтобы выкрасть у неё 10 миллионов рублей. Следком рассказывает, что у группировки получилось ограбить предпринимательницу, но теперь их ожидает суд.

По версии следствия, в 2020 году пенсионерку настолько захватила мысль о больших деньгах подруги, что она не выдержала и решила её ограбить. Речь шла о 10 миллионах рублей. Для этого 57-летняя жительница Красноярска организовала целую преступную группировку.

Женщина знала, что её 37-летний знакомый очень нуждается в деньгах, поэтому она предложила ему заработать 500 000 рублей. Озвучила план по нападению на подругу-предпринимателя и мужчина согласился. Но им требовался еще один помощник, поэтому они решили взять «на дело» 17-летнего парня. Это был племянник подозреваемого. За помощь мужчина пообещал парню отдать свою машину.

Банда сколочена, информация о том, где находится сейф с деньгами, была известна – группировка отправилась на дело.

Мужчина вместе со своим племянником поехали на дачу к потерпевшей. Ключ от места, где лежат деньги, был именно там. Обвиняемые дождались, пока женщина-предприниматель уснет, затем они ворвались в домик, и связали всех, кто там был, канцелярским скотчем.

Напавшие решили поживиться не только 10 миллионами. Мужчины отобрали у связанных мобильные телефоны и имевшиеся у них деньги, забрали ключи от сейфа, автомобиля Mercedes-Benz и поехали открывать сейф.

В отношении всей троицы следком возбудил уголовное дело по 5 статьям: «разбой с незаконным проникновением в жилище», «похищение документа», «угон, совершенный группой лиц», «кража, совершенная организованной группой», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу».

Расследование завершено, материалы переданы в суд. Если вина обвиняемых будет доказана, то троице грозит до 8 лет лишения свободы.