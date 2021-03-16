Нужно ли носить маску после вакцинации от коронавируса в Красноярске

Отметка о прививке заносится в "Сертификат", но маску это не отменяет Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Прививочная кампания в Красноярском крае набирает обороты. И если в начале февраля, когда «Спутник V» только начал поступать для массовой вакцинации, процесс проходил довольно спокойно, то сейчас все по-другому. Живые очереди, как в старые советские времена. Причем занимают сразу на всю семью и в два кабинета – на предварительный осмотр и на укол. Путаются, скандалят, тут же мирятся и знакомятся, ругают тех, кто вне очереди – одним словом, классика жанра (не в укор сотрудникам медицинских учреждений). Допускаем, что не во всех поликлиниках города так, но на Курчатова, честное слово, ажиотаж впечатляющий, проверено на себе.

Но вот сделали себе заветную прививку – два укола в правое плечо «Гам-КОВИД-Вак» с интервалом в 21 день. Получили запись в «Сертификат о профилактических прививках» (если у кого нет – не переживайте, всем дают). Благополучно пережили (кто-то с температурой, а кому-то обошлось). Заполнили на Госуслугах дневник вакцинированного (у кого есть учетная запись на портале). А дальше что?

И тут вопрос: можно ли теперь появляться в общественных местах без маски? По логике вещей антитела ведь уже выработаны, иммунитет есть – зачем мера безопасности, в которой теперь нет никакой необходимости? Правда, на лбу ведь, простите, не написано, что уже защищен от коронавируса, как броней. Тогда, может, «Сертификат о прививках» показывать нужно кондукторам в автобусе?

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора пояснили ситуацию: носить маски все равно придется. Потому что есть указ губернатора края о соблюдении мер безопасности, и этот указ сейчас превалирует. Снять маску можно будет только после отмены масочного режима. Но пока в ближайшее время вопроса об этом не стоит.