Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 марта 2021 года: за сутки скончались 10 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились обновленные данные по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 16 марта 2021 года. Всего в регионе зафиксировано 64 881 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 134 случая заболевания. Темп прироста составил 0,2 %.

Суточные данные по приросту по территориям края приведены в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели у нас в Красноярске – 42 случая (всего 20 798), в Ачинске – 12 (всего 4 045), Богучанском районе -9 (всего 1 094), Назарово – 8 (всего 1 162). Под медицинским наблюдением на дому находится всего 12 609 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1019, а снято с наблюдения – 732.

Распределение по городам и районам края

Проведено тестов на коронавирус всего 2 463 708, в том числе за последние сутки 947. Количество выздоровевших – 60 063, в том числе за минувшие сутки 121 человек. Потери составили 2 994, в том числе за сутки 10 человек.

Данные по закрытым городам, которые не входят в общую статистику. В Железногорске зарегистрированы 3 новых случая заболевания коронавирусом, а выздоровели 4 жителя ЗАТО. На лечении от коронавируса находятся 110 железногорцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрированы 6 090 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 885 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

В Зеленогорске: всего заболевших 4010 человека, в том числе за минувшие сутки 5. Выздоровели 3 861, в том числе за сутки 1. Количество летальных исходов – 51, это на 1 человека больше, чем было днем ранее. На самоизоляции 81 человек.