Лежал в мундире среди детских могил: археологи ошарашили находкой во время раскопок в центре российского города

Фото: Юрий ГРЕВЦОВ

Археологи обнаружили могилу высокопоставленного чиновника во время раскопок Всехсвятского некрополя в центре Красноярске у «Кванта». Ученые предварительно выяснили, что усопший был коллежским асессором в эпоху императоров Александра I и Николая I и скончался в период между 1825 и 1855 годами, на момент смерти ему было около 40-50 лет.

Мужчина был похоронен в мундире чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года с золотым шитьем. По мнению ученых, он находился в отставке, а похоронен был на так называемой «аллее знати». Сейчас ученые собираются через архивы узнать имя мужчины и выяснить причину смерти.

Высокопоставленный чиновник

Фото: Телеканал Енисей

Директор АНО «Археологические исследования Сибири» Тимофей Ключников рассказал «Комсомольской правде-Красноярск», что всего специалисты обнаружили более 50 захоронений, в том числе детских:

- Мы уже нашли более 50 захоронений. Среди них есть немало детских – около 5. Большинству малышей на момент смерти было от 2 до 4 лет. До конца работ мы рассчитываем найти около 100 могил, а с 2005 года здесь было обнаружено около 400 захоронений.

Большое количество детских могил ученые объясняют высочайшей смертностью среди малышей в XVIII-XIX веках. Уровень медицины в те времена был невысоким, зато всюду царствовала антисанитария, жертвами которой чаще всего и становились дети.

Фото: Юрий ГРЕВЦОВ

Исследователь добавил, что кладбище было основано в XVIII веке, а закрыто в 30-х годах XX века, так как вошло в городскую черту. Через несколько лет после этого о погосте и вовсе забыли.

Дошло до того, что в 50-е годы безо всяких раскопок на месте некрополя началось активное строительство. Множество могил было безвозвратно уничтожено.

Сейчас здесь, прямо «на костях», стоит «Квант». Тысячи красноярцев каждый день ходят мимо этого места и не подозревают, что под ними могут лежать старинные захоронения.

Тимофей Ключников отмечает, что несмотря на жутковатую историю, ничего сверхъестественного на раскопах замечено не было:

- Если археолог начинает верить в паранормальное, он перестает быть археологом. Возможно, раньше вокруг этого места и были какие-то легенды, но сомневаюсь, что что-то сохранилось в памяти. Уж слишком давно этот погост был забыт и заброшен.

Фото: Юрий ГРЕВЦОВ

Большинство из похороненных на Всехсвятском некрополе являлись простыми людьми, поэтому драгоценностей и интересных с исторической точки зрения артефактов здесь нет. Максимум – серебряные нательные кресты. Склепов также пока не обнаружили.

Археологи уже заканчивают первый этап раскопок. Ожидается демонтаж забора у «Кванта», после которого исследования продолжатся. По мнению ученых, на участке их ждет еще много интересных открытий.